Cum va arata economia Romaniei in 2021-2024: Salariul mediu net: 3.323 de lei si somaj foarte scazut

Astfel ca, din punct de vedere al salariului mediu net, acesta va fi de 3323 de lei, iar pe brut va ajunge la 5380 de lei, in 2021.Mai mult, pentru 2024, salariul mediu net va creste la 4025 de lei, iar cel brut va ajunge la 6515 lei, cu 500 de lei mai mic decat ce estimau mai toate partidele in programele de guvernare pentru 2024.Cresc si preturileOdata cu aceste majorari de salarii vor creste si preturile de consum. Astfel ca, pentru 2021, inflatia va fi de 2,5% (la sfarsitul anului), asa cum o prognoza si BNR intr-unul dintre raportele sale. Pentru 2022, cresterea va fi de 2,4%, pentru 2023 de 2,3%, iar pentru 2023 va ajunge la 2,2%.Creste numarul de salariatiFata de 2020, numarul salariatilor este prognozat sa creasca cu 68.000 de persoane, de la 5,09 milioane, pana la 5,158 de milioane in 2021. Salariatii se vor inmulti de la un an la altul, astfel ca pentru 2022 este estimat un numar de 5,277 milioane de angajati, 5,405 milioane in 2023, si 5,520 de milioane in 2024.In conciordanta cu aceste cifre, rata somajului este estimata sa coboare la 2,6%, adica undeva la doar 240.000 de someri in 2024, in conditiile in care pentru 2021 este estimat la 310.000 de someri (3,6%). PIB -ul RomanieiEconomia va "dudui" pana in 2024, daca le luam din nou dupa estimarile Guvernului. Pentru 2021, PIB-ul tarii va fi de 1116,8 miliarde de lei, fata de 1040,8 miliarde de lei cat a fost in 2020.Pentru 2022, economia Romaniei va ajunge la 1.204,2 miliarde de lei, iar in 2023 va sari la 1302,6 miliarde de lei. Dar de abia in 2024, vom atinge apogeul economic cand crestem pana la 1.403,8 miliarde de lei. Daca fata de 2020, PIB-ul Romaniei va creste cu peste 360 de miliarde de lei.Pentru perioada 2022 - 2024, ritmul mediu anual de crestere economica estimat este la 4,9% cu un varf in anul 2023 de 5%, an in care este de asteptat a se realiza o absorbtie mai consistenta a fondurilor europene.Pe partea cererii, formarea bruta de capital fix va reprezenta motorul cresterii economice, cu un ritm anual de 9%, scenariul luand in calcul impactul fondurilor europene alocate atat prin programul PNRR, cat si cele din cadrul financiar multianual."Exportul net va continua sa aiba o contributie negativa in perioada 2022-2024, dar efectul de franare a cresterii economice va fi mul ...citeste mai departe despre " Cum va arata economia Romaniei in 2021-2024: Salariul mediu net: 3.323 de lei si somaj foarte scazut " pe Ziare.com