Strateg financiar: "Un vaccin eficient aparut anul acesta va vindeca si economia mondiala de criza severa"

"Bursele sunt pe crestere de cateva saptamani, a crescut indicele S&P cu vreo 12 procente, in mai putin de o luna, ceea ce este foarte mult. Apoi a venit vestea aceasta cu vaccinul care a dus la un plus de aproape 5% pentru S&P, la un moment dat. A ajuns la noi maxime istorice si problema este ca nu au putut fi mentinute aceste maxime istorice si s-a intrat pe vanzare. De ce? Pentru ca primul val de euforie, generat de vestea vaccinului, s-a suprapus peste rezultatul alegerilor si a lasat locul unor intrebari precum "Este de ajuns aceasta veste pentru a iesi din criza actuala?", a declarat Claudiu Cazacu.Daca ne uitam in teren, situatia nu este deloc imbucuratoare, nici in SUA si nici in Europa, din punct de vedere al numarului de noi cazuri care apar in fiecare zi. Anuntul venit din partea companiei farmacuetice Pfizer ca vaccinul sau experimental pentru tratarea Covid-19 a fost eficient cu peste 90%, inca nu a confirmat daca medicamentul este sigur si cat timp va proteja oamenii, doua piese esentiale care lipsesc din acest puzzle."Este o veste buna, dar pe termen scurt nu ne ajuta, si atunci a fost un fel de depasirea foarte rapida a efectului foarte optimist a vestii cu vaccinul. Iar in urmatoarele zile va fi o lupta legata de mentinerea maximelor istorice sau de corectare a pietelor", spune strategul XTB Romania.Dupa parerea lui, aparitia vaccinului este o veste foarte buna, dar nu se aplica imediat."Aici trebuie sa facem o diferenta intre perceptia bursiera si ce se intampla pe teren. Pentru ca pe teren, chiar daca se iese cu un vaccin, si Doamne ajuta sa fie anul acesta, va dura pana va fi vaccinata toata populatia. Si atunci va exista un impact masiv pe burse, dar in economia reala va mai dura ceva timp. Da, cu un vaccin facut devreme scapam de o criza majora, dar nu scapam de suferinta in economia reala. In schimb, vedem apropierea de liman. Asta facut vestea de ieri", afirma Cazacu.Vaccinul nu mai impresioneaza bursele"Numai ca aceasta nu a fost o mega-supriza pentru ca mai fusesera niste