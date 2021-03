Cea mai mare contractie economica a Canadei de la Marea Depresiune: pandemia a produs o scadere de 5,4% a PIB-ului

Institutul de Statistica al Canadei anunta ca Produsul Intern Brut real a scazut cu 5,4% in 2020, cel mai puternic declin anual de cand au fost inregistrate prima data aceste cifre, in 1961."Este oficial. Pandemia COVID-19 a facut ca economia canadiana sa sufere cea mai abrupta contractie de la Marea Depresiune", a declarat Sri Thanabalasingam, economist senior.Scaderea a fost cauzata de inchiderea unor zone mari ale economiei in martie si aprilie in timpul primului val al pandemiei COVID-19, care a zdrobit economia. De atunci, activitatea economica a crescut incet si constant.Institutul de statistica din Canada precizeaza ca economia a crescut cu o rata anuala de 9,6% in al patrulea trimestru al anului 2020, in scadere fata de o rata de crestere anuala de 40,6% in al treilea trimestru.Aceasta a fost mai mare decat era de asteptat, estimarea medie a specialistilor fiind de 7,5%, potrivit firmei de consultanta financiara Refinitiv.Decembrie a inregistrat o crestere de 0,1%Cu toate acestea, in ciuda rezultatului mai bun decat asteptarile privind trimestrul IV, decembrie a inregistrat o crestere de 0,1%, urmand o crestere de 0,8% in noiembrie.Activitatea economica totala din decembrie a fost cu aproximativ trei procente sub nivelul pre-pandemic in februarie 2020.In ianuarie, Institutul de statistica din Canada anunta o estimare timpurie pentru o crestere a economiei de 0,5%.Economistul sef CIBC, Avery Shenfeld, spunea ca cifra de la inceputul lunii ianuarie ar trebui sa lase loc unor temeri privind o recesiune directa in primul trimestru.Productia si comertul cu ridicata au condus crestereaInstitutul de statistica din Canada a declarat ca productia, comertul cu ridicata si sectoarele de constructii au condus cresterea, in timp ce comertul cu amanuntul a scazut.Economistul sef al BMO, Douglas Porter, a declarat ca economia a infruntat restrictiile din al doilea val mai bine decat se anticipase si ar putea semnaliza un trimestru mai bun decat anticipat."Cautati noi factori de crestere, pe masura ce economia se redeschide in etape in acest an, ducand la o crestere de aproximativ (sase procente) - o imagine placuta in oglinda fata de scufundarile profunde de anul trecut", a scris el."Nu este tocmai o recuperare in form ...citeste mai departe despre " Cea mai mare contractie economica a Canadei de la Marea Depresiune: pandemia a produs o scadere de 5,4% a PIB-ului " pe Ziare.com