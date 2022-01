Echilibrele macroeconomice și criza energetică. Cum am ajuns în această situație?

Războiul cu pandemia, atât cât a fost, a distras atenția opiniei publice de la problemele esențiale ale existenței noastre – venituri, nivel de trăi și resurse. Căci, așa cum am mai spus, preocuparea primordială a oricărui guvern, autorități de reglementare sau de control, este să contribuie prin toate pârghiile conferite de lege, la ridicare nivelului bunăstării populației, creșterea gradului de educație și de asistență sanitară, realizarea de investiții și în aceste domenii, nu numai în sectoare productive, cu respectarea condițiilor și drepturilor conferite de calitatea de membru al UE cu drepturi depline.

Situația în care am ajuns în acest început de an, a fost, pe de o parte, o consecință a măsurilor haotice de dereglementare a pieței gazelor și energiei (când guvernanții și cei care erau din zona lor, ridicau în slăvi liberalizarea pieței, că vor urma scăderi de prețuri importante, dar uitând să pregătească legislația pentru această etapă-legea consumatorului vulnerabil), pe de altă, situația în care a ajuns UE, datorită diferendelor cu Rusia, răspunsul acesteia la sancțiunile date de UE și SUA, fiind măsuri de retorsiune, pe ce controlează majoritar în UE conglomeratul energetic rusesc - gazele. Și aici nu are sens să va plictisesc cu politicile murdare utilizate în manipularea pieței caracteristice. S-a scris destul.

Dacă acum un an, situația economică a Rusiei era problematica, acum după ce au taxat la sânge nevoia de gaze, cel puțin, a europenilor, în această perioada s-a observat un palier liniștit, pe fondul căruia au construit conflictul ucrainian, o altă pârghie folosită în interesul lor, când au început să vadă că europenii și NATO nu doresc să le facă pe plac, să se depărteze de teritoriul lor.

Rămânând în acest context european, Rusia își joacă cartea abil, profitând și de slăbiciuni (ca să fiu elegant) ale unor națiuni, ai căror cetățeni au fost racolaţi de coloșii industriali ca Gazprom, Naftogas.

În acest puzzle eterogen, fiecare națiune s-a poziționat în folosul membrilor săi. Țările dependențe de gazul rusesc nu au avut o problema deosebită, chiar dacă prețul a fost mărit exagerat. Ungaria şi-a negociat bilateral contractul cu Gazprom, Austria care deţine si bursa unde se dau cotaţiile future si spot pe piata gazelor, la fel.

Mai jos, voi încercat să dau și opinia mea despre contextul macroeconomi ...citeste mai departe despre "Echilibrele macroeconomice și criza energetică. Cum am ajuns în această situație?" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.