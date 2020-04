Dupa coronavirus, vine seceta extrema: Culturile, in pericol pe tot globul. In Romania, in unele zone nu a plouat de sase luni

In acest context, pe 9 aprilie, in Ordonanta Militara numarul 8, ministrul de Interne Marcel Vela anuntase ca se opreste exportul de cereale. O saptamana mai tarziu, insa, prin Ordonanta Militara 9, se relua exportul, in ciuda situatiei din tara.Seceta extrema anuntata de ANMMiercuri, Administratia Nationala de Meteorologie transmitea, in comunicatul despre rezerva de umiditate, referitor la continutul de apa din sol, ca "pe adancimea de sol 0-100 cm, in cultura graului de toamna, prezinta valori scazute (seceta pedologica moderata) si deosebit de scazute (seceta pedologica puternica si extrema), in Moldova, Dobrogea, Banat si Crisana, cea mai mare parte a Munteniei, Transilvaniei si Olteniei", in timp ce rezerva de umiditate din sol "se situeaza in limite satisfacatoare, in Maramures, local in nordul si nord-estul Transilvaniei, izolat in nordul Olteniei si nord-vestul Munteniei".Totodata, ANM mai preciza ca "rezerva de apa in stratul de sol 0-20 cm (ogor), se incadreaza in limite satisfacatoare, in Maramures si Crisana, cea mai mare parte a Banatului si Olteniei, nordul, local in centrul si sudul Transilvaniei, sudul si vestul Munteniei, izolat in nord-vestul Moldovei"."Deficite de umiditate in sol (seceta pedologica moderata, puternica si extrema) se inregistreaza in Dobrogea, pe suprafete agricole extinse din Moldova si Muntenia, local in estul, centrul si sud-vestul Transilvaniei, izolat in nord-vestul Banatului si estul Olteniei", mai atrage atentia institutia.De altfel, meteorologii anunta acest lucru de cateva saptamani. Pe 9 aprilie, Pro TV relata ca in multe judete nu a mai plouat de mai bine de jumatate de an, iar o saptamana mai tarziu, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, anunta seceta extrema si faptul ca in mare parte culturile sunt compromise:"Din pacate, peste criza coronavirus, in perioada aceasta s-a instalat o seceta puternica, extrema. Fermierii din Dobrogea au spus ca nu au mai intalnit o asemenea seceta. Din pacate, in Moldova si Dobrogea, seceta pedologica puternica si extrema a compromis culturile de toamna acolo unde nu a fost posibilitatea de a se iriga".Spre exemplu, productia de miere din Tulcea a fost la randul sau afectata de seceta si de pandemia de coronavirus.Cum s ...citeste mai departe despre " Dupa coronavirus, vine seceta extrema: Culturile, in pericol pe tot globul. In Romania, in unele zone nu a plouat de sase luni " pe Ziare.com