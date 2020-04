Distantarea sociala salveaza si vieti, si economia. Mai ales daca masurile sunt stricte si implementate rapid - Studiu

Concluziile apar intr-un studiu publicat recent, in care au fost analizate informatii din timpul raspandirii gripei spaniole in Statele Unite, in 1918, dar si dincolo de acest an, potrivit Forumului Economic Mondial.Mai exact, in orasele in care limitarea contactului intre persoane s-a implementat repede si drastic, virusul a facut mai putine victime, iar efectele pe termen mediu asupra economiei au fost zero sau aproape de zero.Ba mai mult, zonele in care distantarea sociala a fost si mai stricta au avut parte de o crestere a activitatii economice, acestea preluand necesarul de productie pentru cele afectate mai mult.Cercetarea a fost realizata de Sergio Correia (membru in board-ul FED - banca centrala a SUA), Stephan Luck (economist in cadrul diviziei FED din New York) si Emil Verner (care preda Finante la Massachusetts Institute of Technology - MIT), putand fi consultata in intregime AICI.Amintim ca gripa spaniola s-a raspandit la nivel global in timpul Primului Razboi Mondial, a infectat cam 500 de milioane de oameni, adica o treime din populatia lumii la acea vreme, provocand moartea a 50 de milioane de persoane, dintre care 550.000-675.000 in SUA, foarte multi fiind adulti intre 18 si 44 de ani.Ce lectii economice putem invata din pandemia de gripa spaniolaIstoria ne poate invata cateva lectii despre efectele pe care distantarea sociala le poate avea asupra raspandirii virusului si a economiei.Gripa spaniola a dus la inchiderea scolilor, teatrelor, bisericilor, precum si la interzicerea adunarilor publice si inmormantatilor, carantinarea locuitorilor suspecti sau bolnavi, respectiv la impunerea de restrictii referitoare la deplasari si munca. Deci masuri similare cu cele luate azi.Studiul citat are doua concluzii importante. In primul rand, autorii au observat ca zonele care au fost lovite mai puternic de gripa spaniola din 1918 au avut parte de un declin abrupt si de durata al activitatii economice.Al doilea aspect este ca in orasele care s-au luat rapid masuri de distantare sociala drastice, activitatea economica nu a avut de suferit pe termen mediu. Ba mai mult, acolo unde limitarea contactului intre persoane a fost si mai stricta, activitatea economica a beneficiat de o usoara crestere dupa ce pandemia a fost inabusita, preluand nec ...citeste mai departe despre " Distantarea sociala salveaza si vieti, si economia. Mai ales daca masurile sunt stricte si implementate rapid - Studiu " pe Ziare.com