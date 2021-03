Discrepanta pensiilor: Cum traiesc pensionarii din Bucuresti fata de cei din Botosani

Exista insa si judete precum, Botosani, Giurgiu sau Vrancea, unde pensia medie este sub 1.200 de lei, in timp ce in Bucuresti aceasta ajunge la 1.833 de lei."Inflatia din Romania nu reflecta situatia in care se afla categorii importante din populatie precum pensionarii sau angajatii cu salariul minim. Pentru ca inflatia se calculeaza ca o medie, iar pensionarii platesc mai mult pentru produse alimentare si facturi la utilitati decat alte categorii de populatie. Ei resimt cresterea preturilor altfel decat restul romanilor pentru ca si veniturile lor sunt mai mici", a declarat analistul economic Adrian Negrescu.In momentul de fata, tara noastra are peste 1,6 milioane de romani cu pensii mai mici de 1.000 de lei."De cativa ani tot tragem semnale de alarma legate de enclavizarea economica a Romaniei. Lipsa unor masuri pentru sustinerea capitalului autohton sau mediului de afaceri din zonele rurale a dus la o migratie puternica a populatiei catre centrele regionale, orasele mari, acolo unde cererea din ce in ce mai mare a generat si cresterea preturilor. In mediul rural au ramas, din pacate, mai mult persoane de varsta a treia a caror putere de cumparare este redusa", mai spune Negrescu.Enclavizarea economica: saracii si mai saraci, bogatii si mai bogatiPotrivit analistului economic, enclavizarea economica se va adanci in lipsa unui program de sustinere economica a regiunilor slab dezvoltate, a investitiilor in agricultura, constructii si amenajarea terenului, iar pentru asta vom plati cu totii."Strategiile statului roman in privinta eradicarii saraciei s-au dovedit niste simple prezentari in PowerPoint, fara a avea aplicabilitate in viata reala, pentru ca nu au luat in calcul dinamica populatiei, imbatranirea acesteia si diminuarea natalitatii. Noi daca vom continua sa mergem in acelasi ritm, fara o sustinere a natalitatii, vom ajunge ca in 2050 populatia Romaniei sa fie de 12 milioane de locuitori iar sistemul public de pensii sa nu mai poata fi sustinut", mai spune economistul.Acest lucru merita de luat in calcul, in conditiile in care prognozele Bancii Mondiale arata ca in 2025-2035, se va inregistra un varf de pensionari, aferenti generatiei decreteilor, adi ...citeste mai departe despre " Discrepanta pensiilor: Cum traiesc pensionarii din Bucuresti fata de cei din Botosani " pe Ziare.com