Consiliul de Administratie al Romgaz il numise pe Volintiru in octombrie 2018 in functia de director general al Romgaz pentru o perioada de patru ani."Consiliul de Administratie al Romgaz, prin Hotararea nr. 1/13 ianuarie 2021,a revocat pe Constantin Adrian Volintiru din functia de director general, incetand astfel si contractul de mandat incheiat intre Romgaz si acesta. Pana la numirea unui nou director general, conducerea Romgaz, inclusiv reprezentarea legala a societatii, va fi exercitata temporar de catre Daniel Corneliu Pena, director general adjunct al Romgaz", a anuntat compania.Compania de stat si-a planificat investitii de 15,69 miliarde lei pana in 2025, cea mai mare parte in parteneriate privind proiecte offshore in Marea Neagra. Din aceasta suma, in productia de energie electrica compania vrea sa investeasca 3,66 miliarde lei, in centralele electrice de la Iernut si Mintia, dar si in surse regenerabile de energie.Romgaz este cel mai mare producator si principal furnizor de gaze naturale din Romania. Compania este admisa la tranzactionare pe piata Bursei de Valori din Bucuresti ( BVB ) si a Bursei din Londra (LSE). Actionar principal este statul roman cu o participatie de 70%.Romgaz are peste 6.000 de angajati. ...citeste mai departe despre " Directorul Romgaz a fost revocat din functie. Adrian Volintiru fusese numit in 2018, pentru patru ani, la sefia uneia dintre cele mai profitabile companii de stat " pe Ziare.com