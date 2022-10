Mai are sens dezvoltarea rețelei de gaz la sate? Fost ministru al Energiei: "Ar fi cea mai mare greșeală strategică a României"

Investitiile in dezvoltarea retelei de gaze in mediul rural ar fi o mare greseala strategica a Romaniei, avertizeaza expertii.

Consumul si mai ridicat de gaz metan ar adanci dependenta de importuri, iar oamenii nu-si pot permite schimbarea tuturor echipamentelor din casa, a declarat Razvan Nicolescu, membru in board-ul Institutiei Europene responsabile de Inovare si Tehnologie (EIT) si fost ministru al Energiei, citat de Agerpres.

"Suntem mult prea saraci sa facem doua tranzitii energetice, sa ne permitem doua tranzitii energetice. Cea mai mare greseala pe care o putem face acum este sa investim sute de milioane de euro intr-o tranzitie in mediul rural care va genera peste cativa ani o alta tranzitie. Nu este niciun dubiu, gazul este un combustibil poluant. Noi sa investim acum sute de milioane in retele de gaze in loc sa investim in retele de energie electrica este, din punctul meu de vedere, cea mai mare greseala strategica sau una dintre cele mai mari greseli strategice pe care o poate face Romania, mai ales in acest moment, in contextul cu Rusia si cand regiunea noastra depinde foarte mult de gaz natural", a spus Nicolescu, in cadrul unei dezbateri organizate de Expert Forum si Greenpeace in cursule zilei de marti, 18 octombrie.

El a precizat ca pana si conductele sunt importate in cea mai mare parte din Rusia, unele provin din Turcia, iar sudorii sunt majoritatea din Vietnam.

"Deci nu este niciun efect economic, nu este ca si cand ai face investitii si generezi un return, taxe sau un impact pentru buget. In plus, investitiile nu se termina la poarta omului. Oamenii trebuie sa-si schimbe, aragazul, sistemul de incalzire, boilerul de apa, iar investitiile astea trebuie asumate de localitatile respective, care nu au acesti bani. De aceea spun ca nu suntem atat de bogati in mediul rural incat sa facem doua tranzitii. Incurajarea consumului de gaz in sectorul rezidential in centrale individuale este o mare, mare greseala strategica pe care o putem facem", a subliniat Nicolescu.

Pe de alta parte, starea retelelor electrice in Romania este extrem de proasta, ceea ce genereaza blocaje in dezvoltarea sectorului energiei regenerabile.

"Cred ca sansa Romaniei in anii urmatori este sa schimbe aceasta paradigma in care statul asigura securitatea energetica si sa se treaca la o paradigma de a descentraliza, de a da oamenilor posibi ...citeste mai departe despre "Mai are sens dezvoltarea retelei de gaz la sate? Fost ministru al Energiei: "Ar fi cea mai mare greseala strategica a Romaniei"" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.