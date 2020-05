Despagubiri de pana la 50.000 de euro pentru fermieri si micile intreprinderi agroalimentare afectate de criza

Comisia Europeana a publicat luni cel mai recent pachet de masuri exceptionale pentru a oferi mai mult sprijin sectoarelor agricole si alimentare care sunt cele mai afectate de criza provocata de coronavirus."Masurile exceptionale (anuntate pe 22 aprilie) includ ajutoare pentru depozitarea privata pentru sectorul produselor lactate si cel al carnii, autorizarea temporara ca operatorii din sectoarele grav afectate sa-si autoorganizeze masurile de piata si flexibilitate in ceea ce priveste punerea in aplicare a programelor de sprijinire a pietei.In plus fata de aceste masuri de piata, Comisia a propus sa se permita statelor membre sa utilizeze fonduri destinate dezvoltarii rurale pentru despagubirea fermierilor si a micilor intreprinderi din sectorul agroalimentar, cu cuantumuri de pana la 5.000 euro si, respectiv, de pana la 50.000 euro", arata Comisia.In plus, Comisia propune ca statele membre carora le raman fonduri destinate dezvoltarii rurale sa poata folosi banii respectivi in 2020 pentru a acorda sprijin fermierilor si micilor intreprinderi din sectorul agroalimentar.Acesta ar trebui sa fie un sprijin imediat pentru cei care au cel mai mult de suferit din cauza crizei. Astfel, statele membre pot oferi un sprijin de pana la 5.000 euro/fermier si de pana la 50.000 euro/intreprindere mica.Aceste ajutoare sunt acordate in plus fata de ajutoarele de minimis destinate sectorului agricol si fata de ajutoarele de stat cu plafon majorat adoptate anterior. Propunerea trebuie trimisa spre aprobare Consiliului si Parlamentului."Am actionat rapid pentru a pune la dispozitie cat se poate de repede toate masurile necesare pentru sprijinirea fermierilor si a celor care au nevoie de ajutor. Unele piete agricole si alimentare au fost puternic afectate de criza. Totusi, acum sunt increzator ca adoptarea acestor masuri va oferi un sprijin tangibil si va transmite pietelor semnalul corect, creand in curand o oarecare stabilitate.Acest pachet si masurile de sprijin precedente demonstreaza ca Comisia este pregatita si va actiona in functie de situatie. Vom monitoriza in continuare situatia, in strans contact cu partile interesate, cu Parlamentul European si cu statele membre", a decl ...citeste mai departe despre " Despagubiri de pana la 50.000 de euro pentru fermieri si micile intreprinderi agroalimentare afectate de criza " pe Ziare.com