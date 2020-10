Economisti: Leul este supraevaluat. Va avea o depreciere de 2-3% pe an, in urmatoarea perioada

Cu toate acestea, economistii BCR sunt de parere ca Banca Nationala va face tot posibilul sa mentina un curs valutar cat mai stabil pentru ca acesta joaca un rol extrem de important pentru economie."Ne asteptam la o depreciere de 2-3% pe an in termeni nominali pe urmatorii ani. De asemenea, cred ca BNR va pastra regimul de curs flotare controlata, atenuand volatilitatea fara a distorsiona tendinta cursului de schimb", a declarat Ciprian Dascalu - Economist Sef si Director de Cercetare, Banca Comerciala Romana.Pe de alta parte, desi avem tot mai putine sanse la a intra in zona euro in urmatorii ani, specialistul este de parere ca aderarea la euro ar ajuta la atenuarea incertitudinii ce planeaza asupra economiei romanesti, ceea ce ar fi benefic pentru economie.Agentiile de rating nu ne vad cu ochi buni"Agentiile de rating sunt ingrijorate de profilul de crestere a datoriei publice. Pe de alta parte, avand in vedere ca urmatoarele anunturi vor fi inainte de alegerile parlamentare, cred ca vor amana orice decizie privind ratingul. In decursul anului 2021, agentiile de rating vor astepta de la Guvernul Romaniei sa vada un plan credibil de ajustare fiscala pe termen mediu si lung pentru a mentine ratingul neschimbat. Nu cred ca se vor precipita sa ia o decizie pana nu vor vedea instalat un guvern, dupa alegeri. Daca se mentin deficite ridicate si datoria ajunge la 60-65% din PIB , ne putem astepta insa la downgrade", a mai spun economistul.Economia Romaniei, pe sectoarePe de alta parte, daca ne uitam la contractia din Romania si Europa Centrala si de Est, aceasta este semnificativ mai mica decat in vestul Europei, tocmai datorita faptului ca piata fortei de munca era foarte tensionata inainte de criza, ceea ce a permis cererii sa se mentina la cote destul de ridicate."Ne asteptam insa la o crestere a somajului in prima jumatate a anului viitor. Sectoarele economice au avut evolutii diferite. Sectorul constructiilor este in crestere, stimulat de lucrarile din sectorul public, in timp ce serviciile si retail isi revin mai greu. Ne asteptam ca cererea externa sa sustina revenirea in sectorul industriei prelucratoare", a mai precizat Dascalu.Potrivit acestuia, pentru dobanzi mai vedem loc de scadere, dar depi ...citeste mai departe despre " Economisti: Leul este supraevaluat. Va avea o depreciere de 2-3% pe an, in urmatoarea perioada " pe Ziare.com