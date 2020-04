Deloitte: Pretul istoric negativ al petrolului. Implicatii pentru Romania

Tipul de titei West Texas Intermediate (WTI) a fost tranzactionat si la -40.32 USD/baril, in comparatie cu o valoare de 18.27 USD/baril inregistrata vineri.Constransi de scaderea cererii de produse petroliere cauzate de criza medicala, dar si de indisponibilitatea sau tendintele speculative legate de spatiile de stocare, producatorii si traderii au preferat sa vanda in pierdere deoarece oprirea productiei de titei dureaza si, uneori, nu se poate realiza fara asumarea riscului de scadere ulterioara de productivitate. O sonda oprita prezinta riscul ca la repornire sa nu mai produca la fel.Pentru a ajuta industria de profil care intretine un numar de important de locuri de munca, dar si simtind o oportunitate de afaceri, presedintele SUA Donald Trump a anuntat ca americanii isi vor completa rezervele strategice de titei. Paradoxal, toata aceasta situatie vine pe fondul acordului intre OPEC si Rusia, mediat de SUA, cu privire la reducerea cotelor de productie, acord care, deocamdata, nu produce rezultatele asteptate.Ca in orice criza, in timp ce companiile de upstream (productie) si downstream (vanzare) se confrunta cu probleme grave, cele de midstream (stocare si transport) infloresc, fiind, alaturi de Amazon , de Netflix si de companiile medicale, printre preferatele investitorilor la burse.Consecintele acestei situatii pentru Romania difera de la o categorie la alta. Pentru consumatori, in special pentru transportatori, acest colaps al preturilor pare un castig pe termen scurt, de care nu se pot bucura, insa, din cauza reducerii masive de activitate generate de criza medicala. Pe termen lung, daca aceasta situatie va genera falimente si abandonari de productie in industria de petrol, acest lucru nu va ajuta la perspectivele de pret, adica nici consumatorii nu vor avea de castigat.Pentru stat, nu este o veste buna deloc, deoarece in industria de petrol din Romania isi desfasoara activitatea, inca, zeci de mii de oameni. In plus, bugetul de stat va fi afectat de plata redeventelor, taxelor si accizelor generate de scaderea de cotatie, consum si, eventual, productie.Pentru industrie, situatia este foarte ingrijoratoare. Pe zona de productie, in Romania sunt in operare campuri de petrol mici ca productivitate, cu un numar ridicat de sonde si un cost de productie semnif ...citeste mai departe despre " Deloitte: Pretul istoric negativ al petrolului. Implicatii pentru Romania " pe Ziare.com