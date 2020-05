Deficitul bugetar a urcat la 2,48% din PIB, dupa patru luni

"Cresterea deficitului bugetar aferent primelor patru luni ale anului curent, comparativ cu cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, este explicata in principal de evolutia nefavorabila a incasarilor bugetare in lunile martie si aprilie ca urmare a amanarii platii unor obligatii fiscale de catre agentii economici pe perioada starii de urgenta (11,1 miliarde de ei) si a restituirilor suplimentare de TVA de 3,11 miliarde de lei pentru sustinerea lichiditatii in sectorul privat cu un impact semnificativ in martie, in timp ce in luna aprilie dinamica veniturilor a revenit in teritoriul pozitiv.De asemenea, pe partea de cheltuieli, fata de cresterea bugetara prin efectul legilor s-a inregistrat o crestere a cheltuielilor de investitii cu 3,15 miliarde de lei fata de aceeasi perioada a anului precedent, precum si plati cu caracter exceptional generate de epidemia COVID-19 de aproximativ 1,2 miliarde de lei", arata MFP.Soldul negativ consemnat in primul trimestru a fost de 18,06 miliarde de lei (1,67% din PIB ) in timp ce, anul trecut, bugetul general consolidat inchidea primele patru luni cu un deficit bugetar de 1,1% din PIB.In perioada ianuarie-aprilie 2020, veniturile bugetului general consolidat au insumat 98,21 miliarde de lei, in scadere cu 1,3% fata de nivelul inregistrat in perioada similara a anului trecut, iar cheltuielile s-au cifrat la 125,03 miliarde de lei, in crestere, in termeni nominali, cu 12,7%. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au inregistrat o crestere cu 1,1 puncte procentuale, de la 10,5% din PIB 2019 la 11,6% din PIB in 2020, precizeaza Ministerul Finantelor.Scaderea veniturilor reflecta, potrivit MFP, contractia incasarilor bugetare in martie (-25,1% an/an), ca urmare a facilitatilor fiscale acordate pentru sustinerea economiei in contextul instituirii starii de urgenta. In luna aprilie, veniturile totale au crescut cu 1,16 miliarde de lei, respectiv 4,7%, sustinute de dinamica veniturilor fiscale (impozit pe profit, impozit pe salarii si venit si accize) si sumele primite de la UE in contul platilor efectuate.Incasarile din impozitul pe salarii si ...citeste mai departe despre " Deficitul bugetar a urcat la 2,48% din PIB, dupa patru luni " pe Ziare.com