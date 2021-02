VIDOE Mii de defectiuni inregistrate la autobuzele cumparate de Primaria Capitalei de la firma Otokar

In total, cele 400 de autobuze Otokar au inregistrat peste 8.000 de defectiuni, in timp ce cele 130 de autobuze hibrid Mercedes Citaro, care au intrat in exploatare esalonat incepand cu luna iulie 2020, au inregistrat 233 de defecctiuni se arata intr-un document obtinut de Hotnews.ro.Prabusirea Gabrielei Firea. Cei patru ani de mandat dezastruos care au condus-o spre esecIn luna ianuarie 2020, pasagerii unui autobuz Otokar au ramas blocati in autovehicul cateva minute. Din fericire, un calator a reusit sa deschida una dintre usi cu ajutorul unei persoane din exterior.Amintim ca in ultima vreme au aparut numeroase probleme la noile autobuze achizitionate de Primaria Bucuresti. Iata cateva dintre acestea:Iata doar cateva dintre acestea:Noile autobuze luate de la turci au iesit pe strazile Capitalei - unul s-a defectat, soferii ingheata de frig. Ce spune STBNicio zi fara defectiuni la noile autobuze din Capitala. Seful sindicalistilor, catre Firea: Sa va dati demisia! (Video)Continua problemele la autobuzele cumparate de Firea: N-am vazut niciodata masini cu atatea probleme!Imagini incredibile intr-un autobuz nou cumparat de Firea: S-a umplut cu apa clocotita cand era plin cu pasageri (Video)Cum s-au pricopsit bucurestenii cu autobuzele Otokar si cateva decizii restrictive greu de explicatGabriela Firea spunea ca filmuletele si reclamatiile privind neregulile depistate la autobuzele noi Otokar sunt provocari, iar verificarile efectuate dupa fiecare incident reclamat au aratat ca a fost vorba despre neatentia sau despre neglijenta soferilor.Cum s-au pricopsit bucurestenii cu autobuzele Otokar si cateva decizii restrictive greu de explicat"Sunt provocari. Nu vreau sa va dau o cifra care sa devieze atentia, dar la achizitia de acum 12 ani au fost, in primele 2 luni, aproape 500 de reclamatii in legatura cu noile autobuze. Acum bineinteles ca sunt persoane interesate sa denigreze acest proiect foarte important al Capitalei si anume achizitia a 400 autobuze noi, Euro 6.De fiecare data s-a constatat, dupa verificarea incidentului, ca era pur si simplu ori o neatentie, o neglijenta, o neintelegere a bordului care e foarte nou si electronic, din partea conducatorului auto, ori un mic incident care a fost umflat si crescut ...citeste mai departe despre " VIDOE Mii de defectiuni inregistrate la autobuzele cumparate de Primaria Capitalei de la firma Otokar " pe Ziare.com