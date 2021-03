Potrivit sursei amintite, in 2021, la stabilirea plafonului minim aferent declaratiei unice, se ia in calcul doar valoarea salariului minim de 2.300 de lei brut lunar, in vigoare incepand cu 13 ianuarie."Pentru stabilirea de catre contribuabili, in Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, a contributiilor sociale datorate incepand cu data de 1 ianuarie 2021, se utilizeaza salariul minim brut pe tara aprobat prin Hotararea Guvernului nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, respectiv valoarea de 2.300 lei", au raspuns pentru Economica.net oficialii ANAF.Potrivit sursei amintite, declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate in 2020 si pentru veniturile estimate in 2021 are nou formular, reglementat prin Ordinul ANAF nr. 14 din 2021, publicat marti, 12 ianuarie, in Monitorul Oficial.In acest an, declaratia unica va fi trimisa la Fisc si de catre beneficiarii de drepturi de autor, de profesionistii si avocatii care au primit indemnizatie de somaj tehnic ca urmare a evolutiei pandemiei de Covid-19, acestia urmand sa plateasca impozit pe venit, CAS si CASS pentru banii incasati de la stat.Citeste si:Scandalul datelor privind vaccinarea publicate de Vlad Voiculescu. Ce spun expertii in comunicare publicaRusia: Avioanele spaniole Eurofighter din Romania nu au facut o interceptare propriu-zisa. Este doar "un joc barbatesc"Eleva de clasa a VII-a batuta de un coleg spre amuzamentul colegilor. Restul copiilor privesc si aplaudaRaluca Turcan: "Cei cu salariul minim traiesc in situatii aproape identice cu unii care sunt dependenti de ajutorul social"Scandalos. Cine e sportiva data in judecata pentru ca a ramas insarcinata. I-a fost taiat si salariul pe o luna ...citeste mai departe despre " Declaratia unica in 2021. Plafonul minim pentru incadrarea ca platitor de contributii sociale la Fisc " pe Ziare.com