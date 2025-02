Darian a obtinut o cifra de afaceri de circa un milion de euro in semestrul I

Compania Darian, cea mai mare firma specializata in evaluare din Romania, cu o cota de piata de 15-20 la suta, a incheiat primul semestru din 2006 cu o cifra de afaceri consolidata de peste 3,5 milioane lei, in crestere cu peste 250 la suta fata de nivelul de 1,4 milioane lei inregistrat in prima jumatate a anului 2005.Prima jumatate a lui 2006 a adus companiei peste 4.200 de clienti, iar pana la sfarsitul anului societatea va incheia peste 8.500 de contracte de evaluare, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, directorul general al companiei, Adrian Crivii.

Cifra de afaceri consolidata a companiei a fost de 2,4 milioane in 2003, de 3,15 milioane RON in 2004, crescand pana la 3,8 milioane RON in 2005.

Prezenta pe piata din 1990, Darian desfasoara o gama completa de evaluari, de la cele de societati, proprietati imobiliare, masini, echipamente si bunuri mobile, pana la evaluari si proiecte pentru fuziuni si divizari, pentru operatiuni pe piata de capital, evaluari in vederea lichidarii si evaluari pentru raportari financiare si fiscalitate.

'Cresterea segmentului de evaluari de afaceri al companiei a fost puternic influentata de numarul mare de delistari de la Bursa care au avut loc la inceputul anului, cu atat mai mult cu cat exista foarte putini specialisti pe piata care sa poata realiza astfel de lucrari', a precizat directorul general al companiei.

Pe de alta parte, cresterea pietei de creditare a dus, la randul ei, la o dezvoltare semnificativa a segmentului de evaluari de proprietati imobiliare, care a ajuns sa reprezinte peste 60 la suta din totalul cifrei de afaceri al companiei, fata de 50 la suta cat reprezenta la jumatatea lui 2005.

Darian detine cea mai mare retea de birouri de evaluare din tara, cu 13 filiale in cele mai importante orase, la care se adauga alti 50 de colaboratori independenti.

Darian anticipeaza un sfarsit de an dominat de evaluarile din segmentul corporativ, avand in vedere obligativitatea companiilor cotate la bursa de a-si retrata situatiile financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Pentru 2006, compania estimeaza o crestere a cifrei de afaceri cu 100 la suta fata de anul trecut, pana la doua milioane de euro.

Rompres

