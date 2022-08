Dan Șucu preia un trust important de presă din România: ”Este vorba despre o creanță care se transformă în active”

Omul de afaceri Dan Sucu, proprietarul Mobexpert si actionar majoritar la echipa de fotbal Rapid, va prelua controlul asupra unui trust important de presa.

Mai exact, este in curs de a transforma in active creanta la Mediafax Group, pe care a preluat-o la inceputul anului de la ING. Dan Sucu sustine ca se va implica in business-ul Mediafax, dar nu si in zona editoriala, potrivit economica.net.

"Este vorba despre o creanta care se transforma in active. Este un proces in curs. Cumpararea de creante este un business in sine si inseamna ca un numar de active vor fi pastrate, iar la altele voi renunta. Partea redactionala, tot ce are legatura cu structura, este foarte bine pusa la punct si nu ar fi necesar un input din partea unui om de afaceri", a declarat Sucu pentru sursa citata.

Adrian Sarbu, fondatorul Pro TV, in prezent actionar majoritar al grupului Mediafax, ar cauta sa vanda activele pe care le detine in presa, cu exceptia televiziunilor construite in jurul Aleph News.

In tranzactiile cu Dan Sucu nu intra in calcul si Ziarul Financiar, care este controlat de Sarbu printr-o firma distincta. Totusi, fondatorul Pro TV ar negocia si vanzarea singurului cotidian economic din Romania, cu alti potentiali cumparatori. ...citeste mai departe despre "Dan Sucu preia un trust important de presa din Romania: "Este vorba despre o creanta care se transforma in active"" pe Ziare.com

