Zborurile vor fi operate in conditii speciale.Biletele la zboburile speciale au fost puse in vanzare pe site-ul companiei Tarom si au preturi cuprinse intre 208 si 233 de euro, scrie Europa FM.Compania nationala anunta ca la bord pot urca la Bucuresti doar cetatenii britanici sau cetatenii cu rezidenta in Marea Britanie, iar la Londra, catre Bucuresti, sunt acceptati doar cetatenii romani sau cetatenii cu rezidenta in Romania.Pasagerii care calatoresc in Marea Britanie au obligatia de a completa un formular si vor anunta adresa la care se vor autoizola.Citeste si:Enigmele Revolutiei din 1989: Cum a fost doborat avionul care pleca de la Bucuresti cu filmarile ziaristilor strainiPlanurile noului ministru al Transporturilor, Catalin Drula, pentru compania Tarom: flota noua si restructurari ...citeste mai departe despre " Tarom organizeaza curse speciale catre si dinspre Londra pentru repatrierea cetatenilor " pe Ziare.com