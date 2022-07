Moneda euro a ajuns la paritate cu dolarul american, pentru prima dată în ultimii 20 de ani. Care sunt consecințele

Moneda euro a ajuns marti, 12 iulie, la paritate cu dolarul american, pentru prima data in ultimii 20 de ani, afectata de riscul intreruperii livrarilor de gaze rusesti pentru economia europeana, transmite AFP.

In jurul orei 11:50 GMT, un euro se tranzactiona pentru un dolar, un nivel fara precedent dupa luna decembrie 2002, in conditiile in care moneda americana s-a apreciat cu 14% de la inceputul anului gratie faptului ca investitorii considera moneda americana drept o valoare traditionala de refugiu in perioade de turbulente.

De mai multe luni, moneda euro este supusa la presiuni pe pietele financiare din cauza razboiului din Ucraina si a masurilor relativ limitate adoptate de Banca Centrala Europeana pentru a combate inflatia ridicata.

Un curs de schimb mai mic al monedei euro face ca bunurile importate sa devina mai scumpe, ceea ce pe cale de consecinta alimenteaza si mai mult inflatia. Potrivit celor mai recente date ale Eurostat, rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou record de 8,6% in luna iunie.

Pe de alta parte, cresterea economica modesta lasa o marja de manevra destul de redusa Bancii Centrale Europene pentru majorarea dobanzii de referinta in zone euro.

Comisia Europeana isi va reduce, inca o data, prognozele de crestere economica in Europa pentru acest an si anul urmator, dar in paralel isi va majora previziunile de inflatie pentru a tine cont de consecintele razboiului din Ucraina, a avertizat luni vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis.

In luna mai, Executivul comunitar a revizuit prognozele de crestere pentru cele 19 state din zona euro pana la 2,7% in acest an, de la 4% cat prognoza in februarie, si la 2,3% pentru anul viitor, de la 2,7% cat estima in prima sa evaluare a impactului razboiului din Ucraina asupra economiei blocului. Tot in luna mai, inflatia in zona euro a fost estimata la 6,1% pentru acest an, la randul sau o revizuire semnificativa fata de estimarile initiale ale Comisiei care mizau pe o inflatie de 3,5%.

