Detalii despre creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2023. Ce scutiri de impozite ar putea primi angajații

Premierul Nicolae Ciuca a anuntat marti, 15 noiembrie, la parlament ca miercuri va avea loc intalnirea tripartita la Guvern si vor stabili impreuna cu partenerii sociali tot ceea ce tine de majorarea salariului minim.

Intrebat cu cat va creste pensia minima si punctul de pensie, premierul a spus ca in acest moment se lucreaza la nivelul structurilor de specialitate astfel incat, pe baza prognozelor bugetare, sa se asigure acea anvelopa de 15% din buget, pentru a putea sa asiguram cresterea pensiilor.

"Este in analiza si ne dorim ca din acest pachet sa asiguram pentru cei care au pensiile cele mai mici sa putem sa asiguram o crestere graduala", a mai aratat el.

Despre acel ajutor care se da o singura data, Nicolae Ciuca a mentionat ca "in momentul de fata este o cifra pe care nu o poate transmite pentru ca nu o au".

Despre majorarea salariului minim, Ciuca a spus: "Maine vom avea intalnirea tripartita la Guvern si vom stabili impreuna cu partenerii sociali tot ceea ce tine de majorarea salariului minim".

Nicolae Ciuca a mai afirmat ca in momentul in care au discutat despre varianta salariului minim de 3.000 de lei au discutat inclusiv mentinerea acestei facilitati, prin care 2.000 de lei din salariu sa fie scutiti de impozit.

Ce spune ministrul Muncii

Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat marti, la Parlament, despre salariul minim de 3.000 de lei, ca isi doreste sa intre in vigoare de la 1 ianuarie si ca decizia se va lua miercuri in Consiliul tripartid. Ministrul a mai afirmat ca sunt 1,3 milioane de romani platiti cu salariul minim, si 500.000 din agricultura si constructii. Despre cei 200 de lei neimpozabili care ar putea fi aplicati la salariul minim majorat, Budai a aratat ca "din jumatatea anului 2022 au pus la dispozitia mediului de afaceri o suma de 200 de lei, pe care sa o poata asigura ca si salariu angajatilor sai, unde statul nu percepe nicio taxa".

Marius Budai, despre majorarea salariului minim de la 1 ianuarie la 3.000 de lei:

"Cred foarte mult in dialogul social. (..) Maine, in Consiliul Tripartid avem ca unic subiect salariul minim brut garantat in plata. Speram sa avem si o decizie pentru a putea trece la etapa urmatoare si anume testul IMM si transparenta decizionala", a spus ministrul Muncii.

