Creșterea PIB depășește așteptările pieței – TradeVille

Astăzi este ultima zi pentru subscrierea titlurilor de stat Fidelis din luna aceasta. Investitorii de retail au alocat pana acum un total de 478 mil. RON si 216 mil. EUR, in total 1.5 mld. RON. Investitorii au manifestat un interes ridicat pentru transa in euro a titlurilor de stat, in special pentru cea cu scadenta in august 2028 cu o dobânda de 5.45% pe an. Pana in prezent, aceasta transa a înregistrat subscrieri de 135 mil. EUR. După încheierea perioadei de subscriere, titlurile de stat vor fi listate pe Bursa de Valori București (BVB), unde oricine le va putea tranzacționa. (Sursa: ZF)

Stocurile De Gaze Naturale Depășesc 2.4 Mld. Metri Cubi

Stocurile de gaze naturale din Romania aflate in depozitele de înmagazinare au depășit joi 2.4 mld. metri cubi, ministrul energiei, Virgil Popescu, declarând ca, pana la 1 noiembrie, ținta de 90% stabilita pentru iarna 2023-2024 va fi depășita. In prezent, gradul de umplere din depozite este de 76.47%. (Sursa: Financial Intelligence)

BCE Majorează Dobânda De Referința Cu 25 De Puncte De Baza

Banca Central Europeana a majorat joi dobânda de referința cu 25 de puncte de baza, ceea ce va conduce dobânda la facilitatea de depozit pana la 3.75%, cel mai ridicat nivel din ultimii 23 de ani. Măsura completează un an întreg de creșteri ale ratelor de dobânda, in încercarea de a combate inflația ridicata. Conform comunicatului BCE, rata inflației continua sa scadă dar se așteaptă sa rămână la un nivel ridicat pe termen lung. In luna iunie, rata anuala a inflației a scăzut la 5.5%, comparativ cu 6.1%, nivel înregistrat cu o luna in urma, mult peste ținta propusa de 2% a băncii centrale. De asemenea, Fondul Monetar International a declarat, in aceasta săptămâna, ca este probabil ca economia din zona euro sa crească cu 0.9% in acest an, luând in calcul si o recesiune in Germania, unde se așteaptă ca PIB sa se contracte cu 0.3%. (Sursa: CNBC)

Creșterea PIB Depășește Așteptările Pieței

Conform Departamentului de Comerț al SUA, economia americana a dat semne de reziliența in al doilea trimestru din 2023, in condițiile unei creșteri peste așteptări a PIB. Astfel, acesta a înregistrat o creștere de 2.4% in T2 2023, peste estimarea de 2% a consensului Dow Jones. Excluzând piața imobiliara si industria prelucrătoare, economia a rezistat majorărilor consecutive ale dobânzii de referința de către Rezerva Federala începând cu luna martie 2022. Odată cu scădere presiunii asupra preturilor, economiștii se aliniază cu estimările FED, conform cărora economia SUA va înregistra o evoluție moderata. (Surse: Reuters;CNBC)

OMV Petrom Preț curent 0.5500 RON (0.36% ) MCap 34.2B P/E 3.4160

Cu o zi înainte de raportarea rezultatelor financiare pentru T2 2023, Petrom a făcut anunțul mult așteptat privind dividendul special pe care îl va propune acționarilor. Astfel, intr-un raport publicat joi dimineața la Bursa de Valori București (BVB), Petrom a dezvăluit ca va propune un dividend special in valoare de 0.045 RON pe acțiune, ceea ce înseamnă o repartizare totala de 2.8 mld. RON, pe lângă suma de 2.3 mld. RON din profitul de anul trecut. Acesta ar fi al doilea dividend special pe care Petrom îl acorda, după cel din 2022. In alte știri, mai multe companii, parte a grupului de companii OMV Petrom, au primit o importanta aprobare pentru un proiect ambițios privind dezvoltarea infrastructurii de stații de reîncărcare ultra rapida a autovehiculelor electrice (EV) in Centrul si Estul Europei. Acest proiect, denumit "Accelerarea rețelei de stații de reîncărcare ultra rapida din Centrul si Estul Europei", a primit finanțare europeana prin programul de finanțare Facilitatea Europeana de Conectare (CEF). Investiția totala pentru aceasta inițiativa este estimata la aproximativ 40 mil. EUR, din care aproximativ 15 mil. EUR vor proveni din fonduri europene CEF, iar aproape 5 mil. EUR vor fi asigurați printr-un credit bancar acordat de Banca Comerciala Romana. Restul finanțării va fi asigurat din surse proprii ale companiilor implicate. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Hidroelectrica Preț curent 112.00 RON (0.09% ) MCap 50.3B P/E 10.28

Cel mai mare producător de energie electrica din Romania este in curs de a obține aprobările legale pentru construirea unei instalații de stocare de curent electric pentru parcul eolian Crucea Nord din Dobrogea. Hidroelectrica a optat pentru instalarea unui sistem de stocare cu baterii de acumulatoare uscate, in tehnologie litiu-ion. Conform documentației, instalația de stocare are o putere nominala de 1.2 MW. Valoarea investiției este de aproximativ 7 mil. RON. Din cauza faptului ca parcul eolian este obligat, prin reglementările in vigoare, sa funcționeze permanent la 99% din capacitate, acest lucru i-a produs o pierdere financiara de peste 1.9 mil. EUR in perioada 2015-2022. (Sursa: Profit.ro)

Intel Corporation Preț curent 34.67 USD (0.90% ) MCap 146B

Intel a raportat aseară rezultatele financiare aferente celui de-al doilea trimestru. Compania a înregistrat din nou un profit, după doua trimestre consecutive de pierderi si a emis o prognoza peste așteptările Wall Street. Prețul acțiunilor a înregistrat o creștere de 7% in ședința de after hours. Veniturile au scăzut cu 15% comparativ cu aceeași perioada din 2022, marcând al 6-lea trimestru consecutiv de contracție. Directorul general, Pat Gelsinger, a declarat, in cadrul conferinței cu analiștii, ca, Intel, se așteaptă in continuare la o slăbiciune persistenta in toate segmentele sale de activitate pana la sfârșitul anului. (Sursa: CNBC)

Southwest Airlines Co Preț curent 32.95 USD ( -7.13% ) MCap 19.4B P/E 29.60

Southwest Airlines a raportat rezultate financiare mixte pentru cel de-al doilea trimestru din 2023, ceea ce a făcut ca acțiunile sale sa scadă cu peste 6% in ședința de tranzacționare de joi. Compania aeriana s-a confruntat cu provocări legate de o scădere a veniturilor unitare si costuri mai mari in cele trei luni încheiate la 30 iunie. Unul dintre factorii cheie care au avut un impact asupra performantei financiare a Southwest a fost scăderea cu 8.3% a veniturilor unitare din al doilea trimestru, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Compania aeriana a menționat ca aceasta comparație cu trebuit acest declin fata de perioada foarte buna din 2022 este destul de controversata, având in vedere creșterea anormala a cererii in urma relaxării restricțiilor COVID-19. Privind in perspectiva, Southwest Airlines a proiectează o scădere potențiala a veniturilor unitare de pana la 7%, in al treilea trimestru. (Sursa: CNBC)

Mastercard Inc Preț curent 397.76 USD ( -0.43% ) MCap 378B P/E 39.23

Compania americana de servicii financiare, Mastercard, a raportat o creștere de 14% a veniturilor operaționale in T2 2023 fata de aceeași perioada a anului trecut. De asemenea, profitul net s-a majorat cu 25% ceea ce a rezultat intr-un profit net pe acțiune (EPS) de 3 USD. Creșterea se datorează in principal rețelei de plăti si a serviciilor si soluțiilor cu valoare adăugată mare. In ciuda unei rate a inflației ridicate, clienții Mastercard si-au continuat ritmul cheltuielilor, in special in zona de divertisment si calatorii, traduse prin creșterea profitabilității in T2 2023. (Sursa: Reuters)

Mcdonald's Corporation Preț curent 297.08 USD (2.16% ) MCap 215B P/E 31.36

McDonald's a depășit așteptările analiștilor in raportul trimestrial privind veniturile si profiturile, publicat joi. Performanta puternica a companiei poate fi atribuita revenirii vânzărilor sale in China si eficientei mascotei sale Grimace in stimularea vizitelor in locațiile sale din SUA. Rezultatele financiare impresionante ale McDonald's din al doilea trimestru reflecta o creștere semnificativa a venitului net si a vânzărilor nete in comparație cu aceeași perioada a anului trecut. Gigantul fast-food a raportat un venit net de 2.31 mld. USD, sau 3.15 USD pe acțiune, ceea ce reprezintă o creștere substanțiala fata de 1.19 mld. USD, sau 1.60 USD pe acțiune, in anul precedent. In timpul trimestrului, McDonald's a pus in aplicare un plan de restructurare corporativa, care a implicat concedieri si compensații pentru unii angajați in luna aprilie. Restructurarea a generat costuri de 18 mil. USD. Cu toate acestea, daca se exclud aceste cheltuieli si alte elemente, McDonald's a obținut un profit ajustat pe acțiune (EPS) de 3.17 USD. (Sursa: CNBC)

SHELL PLC Preț curent 28.000 EUR ( -1.06% ) MCap 201B

Gigantul petrolier Shell, a raportat rezultatele financiare aferente T2 2023. Compania a raportat un profit net de 5.1 mld. USD, sub așteptările analiștilor de 6 mld. USD. De asemenea, compania si-a majorat dividendele trimestriale cu 15%, pana la 0.33 USD/acțiune, anunțând totodată un program de răscumpărare de acțiuni in valoare de 3 mld. USD. Shell își va continua strategia de tranziție energetica echilibrata, prin investiții de pana la 15 mld. USD, in următorii trei ani, in proiecte cu emisii de carbon reduse. (Sursa: CNBC)

Volkswagen Ag Preț curent 147.50 EUR ( -1.37% ) MCap 67B

Volkswagen a raportat un profit operațional ajustat de 5.6 mld. EUR pentru trimestrul 2, sub așteptările analiștilor chestionați. Fluxul de numerar s-a prăbușit cu 72% pana la 226 mil. EUR. Pentru anul in curs, producătorul german si-a confirmat proiecțiile financiare, dar si-a redus ușor estimările privind numărul de vehicule care sa urmează sa fie livrate, la 9 milioane fata de 9.5 milioane anterior. Anunțul Volkswagen vine in contextul in care concurenții direcți din Europa, Mercedes, Stellantis si Renault au înregistrat marje si rezultate peste așteptări. După publicarea raportului trimestrial, acțiunile Volkswagen au scăzut cu peste 4% la Frankfurt. (Sursa: Bloomberg)

Novo Nordisk A/s Preț curent 157.28 USD ( -0.08% ) MCap 357B

Medicamentele pentru tratarea obezității nu au fost incluse pe lista medicamentelor esențiale ale OMS (Organizația Mondiala a Sănătății), dar tratamentele pentru boli precum Ebola si scleroza multipla vor fi incluse, potrivit unor documente publicate de ONU. Medicamentele pentru tratarea obezității, care vizează in special ingredientul activ liraglutida din medicamentul Saxenda de la Novo Nordisk, au fost propuse la începutul acestui an pentru includerea pe lista OMS, însă, fără succes. OMS a respins propunerea, invocând “beneficiul clinic si siguranta incerta pe termen lung la aceasta populație de pacienți”, pe fondul preocupărilor legate de potențialele riscuri de suicid pe care medicamentele le-ar putea genera. (Sursa: Reuters)

