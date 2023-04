Creștere susținută a vânzărilor de mașini electrice - TradeVille

Încrederea în Economia României, In Creștere

Indicatorul "Încredere Macroeconomica" al Asociației CFA Romania a crescut in martie pentru a cincea luna consecutiva, totalizând 57.1 puncte. Pentru anul 2023, economiștii se așteaptă ca economia sa crească cu o rata de 3%, iar deficitul bugetar este prognozat la 5.1% din PIB. Datoria publica este așteptata sa se majoreze in următoarele 12 luni la 54% din PIB, iar rata anticipata a inflației este prognozata la 8.96%. In ceea ce tine de evoluția preturilor proprietăților rezidențiale, jumătate din respondenții sondajului CFA se așteaptă la o scădere a acestora, în timp ce 81% din respondenți considera preturile de acum supraevaluate. (Sursa: Economica)

Mai Putin Șomaj în Romania

Rata șomajului la nivel național, in martie, a fost de 3.02%, mai mica cu 0.06 puncte procentuale fata de luna anterioara, numărul total de șomeri in martie însumând peste 230,000 persoane. Cei mai mulți șomeri provin din mediul rural (peste 190,000) si au o vârsta cuprinsa intre 40 – 49 ani. Persoanele cu studii universitare au înregistrat o pondere mica in numărul șomerilor (4.32%) in timp ce majoritatea șomerilor au un nivel de studii primar sau nu au studii (29.78%). (Sursa: Economica)

Consumatorii Germani – Mai Putin Pesimiști

Un sondaj al institutului GfK a arătat ca starea de spirit a consumatorilor germani ar putea sa se îmbunătățească in luna mai, pe măsura ce temperarea preturilor la energie si creșterile salariale ar urma sa contracareze costul ridicat al vieții. Astfel, indicele de încredere al consumatorilor s-a îmbunătățit la -25.7 pentru luna mai, de la -29.3 in aprilie, aceasta fiind a șaptea creștere consecutiva. Chiar daca evoluția indicelui sugerează o redresare a sentimentului economic, el rămâne încă sub nivelurile de dinaintea pandemiei de acum 3 ani, când avea o valoare de -23.1. (Sursa: Reuters)

Creștere Susținuta A Vânzărilor De Mașini Electrice

Potrivit unui raport al Agenției Internaționale pentru Energie, vânzările de mașini electrice au urcat la nivelul record de peste 10 mil. bucăți in anul 2022 – in creștere cu 55% fata de 2021, China reprezentând cca. 60% din piața. Evoluția vânzărilor confirma interesul in creștere pentru autovehiculele electrice, care depășeau, la sfârșitul lui 2022, 26 mil. unități aflate in circulație, o creștere de 60% in raport cu 2021. Pentru anul 2023, se estimează ca vânzăr ...citeste mai departe despre "Creștere susținută a vânzărilor de mașini electrice - TradeVille" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.