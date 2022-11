România a avut cea mai mare creștere economică din UE în trimestrul al treilea față de cel precedent, însă avansul a încetinit. Ultimele date de la Eurostat

Produsul Intern Brut al UE si al zonei euro a inregistrat o crestere de 0,2% in trimestrul al treilea fata de cel precedent, arata datele publicate marti, 15 noiembrie, de Eurostat, transmite Reuters.

Tarile membre cu cel mai puternic avans au fost Romania si Cipru, ambele cu o crestere economica de 1,3%.

Fata de aceeasi perioada din 2021, Produsul Intern Brut al celor 19 state care au aderat la moneda euro a crescut cu 2,1% in trimestrul al treilea in timp ce in toata Uniunea Europeana, Produsul Intern Brut a crescut cu 2,4%. In acest caz, tarile membre cu cele mai puternice cresteri sunt: Cipru (5,4%), Portugalia (4,9%) si Romania (4,7%).

Comisia Europeana se asteapta ca economia europeana sa se contracte in ultimul trimestru al acestui an, si in primul trimestru al anului urmator, din cauza cresterii preturilor la energie si a majorarii dobanzilor, care vor limita cheltuielilor, creditarea si increderea.

Conform datelor publicate anterior de Institutului National de Statistica, ritmul de crestere a economiei romanesti a incetinit la 1,3% in cel de-al treilea trimestru al acestui an fata de trimestrul precedent, in conditiile in care in T2 PIB a urcat cu 1,8% fata de primele trei luni.

Potrivit estimarii semnal a Institutului National de Statistica, Produsul intern brut in trimestrul III 2022 a inregistrat o crestere fata de trimestrul III din anul 2021 cu 4% pe seria bruta si cu 4,7% pe seria ajustata sezonier.

