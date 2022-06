Creșterea „rapidă și hotărâtă” a dobânzilor, recomandată băncilor centrale din toată lumea pentru a ține inflația sub control

Banca pentru Reglemente Internationale (BRI) a cerut ca ratele dobanzilor sa fie majorate "rapid si hotarat", pentru a preveni transformarea inflatiei in ceva si mai problematic, transmite Reuters.

BIR, organizatie a bancilor centrale mondiale, cu sediul in Elvetia, si-a tinut reuniunea anuala in ultimele zile, unde reprezentantii unor banci de top s-au intalnit pentru a discuta despre dificultatile lor actuale si despre unul dintre cele mai tulburi inceputuri de an pentru pietele financiare globale.

Cresterea preturilor energiei si alimentelor inseamna ca inflatia in multe locuri este acum cea mai ridicata din ultimele decenii.

Dar remediul obisnuit, de crestere a ratelor dobanzilor, mareste riscul recesiunii si chiar al temutei "stagflatii", in stilul anilor 1970, in care cresterea preturilor este cuplata cu o crestere economica scazuta sau negativa.

"Cheia pentru bancile centrale este sa actioneze rapid si hotarat, inainte ca inflatia sa devina inradacinata", a declarat Agustin Carstens, directorul general al BRI, ca parte a raportului anual post reuniune al organizatiei, publicat duminica.

Carstens, fostul sef al bancii centrale a Mexicului, a spus ca trebuie sa actioneze "in trimestrele viitoare".

BRI considera ca o aterizare economica soft - in care dobanzile cresc fara a declansa recesiuni - este inca posibila, dar accepta ca este o situatie dificila.

"Depinde in mare masura de cat de permanente sunt aceste socuri (inflationiste). Daca aceasta inasprire genereaza pierderi masive, genereaza corectii masive ale activelor si asta contamineaza consumul, investitiile si locurile de munca - desigur, acesta este un scenariu mai dificil", a spus Carstens, adaugand ca raspunsul pietelor financiare ar fi, de asemenea, crucial.

Pietele financiare mondiale inregistreaza deja una dintre cele mai mari vanzari din memoria recenta, deoarece bancile centrale importante, precum Rezerva Federala (Fed) a SUA - si de luna viitoare BCE - se indeparteaza de dobanzile scazute record si de masurile de stimulare consecutive din ultimii aproape 15 ani.

Actiunile globale au scazut cu 20% din ianuarie, iar unii analisti calculeaza ca titlurile de trezorerie ale SUA, reperul pietelor mondiale de imprumut, ar putea avea cele mai mari pierderi in prima jumatate a anului din 1788.

