"Se observa ca piata romaneasca este una paralela, avem o piata oficiala, cea a fermelor comerciale inregistrate sanitar - veterinar si avem piata porcilor din gospodariile populatiei. Dintotdeauna a existat o diferenta majora de pret intre cele doua piete. Noi efectiv ne zbatem la limita profitabilitatii, avand in vedere ca vindem porcii in viu la poarta fermei cu 5,2 lei/kg", a spus Ioan Ladosi, citat de Agerpres.Pretul este cu 30% mai mic decat anul trecut in aceeasi perioada si cam tot cu 30% sub costul de productie. In acest moment mergem in pierdere.Mai mult, piata fermierilor mici, a celor de subzistenta, este una extrem de activa si total necontrolata, iar porcul in viu se vinde in aceste locuri la preturi de 2-3 ori mai mari decat cele pe care le pot primi producatorii din industria carnii de porc."Spre deosebire de noi, piata aceasta paralela a micului gospodar este una extrem de activa si total necontrolata. In contextul actual, pretul la poarta micii gospodarii este undeva intre 12 -14 lei pe kilogram in viu, mai mult decat dublu. Aceasta chestiune este foarte usor explicabila pentru ca micul gospodar intra direct in negociere cu consumatorul final. Eu pot sa inteleg si cresterea preturilor la gospodariile populatiei, avand in vedere scumpirea cerealelor din acest an, dar trebuie sa avem mare grija si sa cumparam porc sau carne de porc de acolo unde avem certitudinea ca exista o certificare sanitar-veterinara si nu ne punem viata in pericol", a avertizat reprezentatul APCPR.Sectorul comercial livreaza catre piata locala, in mod normal, in jur de 80.000 - 90.000 de porci pe saptamana, dar cifra aceasta este posibil sa creasca si chiar sa se dubleze in aceasta saptamana premergatoare sarbatorilor de Craciun.CIETSTE SI:Inghetarea salariului minim pe economie: Cui foloseste si cine pierde din aceasta decizie ...citeste mai departe despre " Crescatorii de porci, nemultumiti de pretul cu care vand carnea in perioada Craciunului " pe Ziare.com