Cati bani au imprumutat romanii, in 2020, de la banci si pentru ce au luat credite

"Piata de brokeraj bancar se afla pe un trend ascendent, inregistrandu-se cresteri in valori de aproximativ 30%, iar printre investitiile preferate de romanii care au accesat un credit bancar in 2020 se regasesc proprietatile imobiliare, autoturismele, electrocasnicele mari si obiectele de mobilier.STUDIU Creditorii din Romania au printre cele mai mari dobanzi din UEMulti dintre romanii care si-au desfasurat activitatea profesionala de acasa au simtit nevoia sa isi reconfigureze spatiul de locuit pentru a lucra sau pentru a le oferi un ambient adecvat copiilor", a declarat directorul si fondatorul AVBS Credit, Valentin Anghel.Romanii sunt dispusi sa acceseze credite bancare prin intermediul brokerilor de credite, iar pe parcursul primului an de pandemie, printre cele mai cautate si accesate credite bancare au fost: creditele ipotecare (80%), creditele de nevoi personale (14%), creditele "Noua Casa" (4%) si alte tipuri de credite (2%).Creditul de pandemie - banca nici nu trebuie sa te vada la fataAstfel, valoarea medie a unui credit bancar accesat de un roman prin intermediul unui broker de credite se situeaza la aproximativ 30.000 de euro, iar cea mai mare valoare inregistrata a unui credit bancar intermediat de AVBS Credit a fost de 255.000 de euro, pentru a investi intr-o locuinta, in Ilfov, potrivit AVBS Credit.Printre cele mai populare orase de unde romanii au accesat credite bancare se numara: Bucuresti - orasul de frunte al clasamentului, Constanta, Iasi si Timisoara.La ce dobanzi trebuie sa fii atent pentru cardul de creditReprezentantii companiei AVBS Credit estimeaza o crestere de 50% a volumului de credite pentru anul in curs.Citeste si:Emotionant. Eroul Romaniei in meciul cu Germania, Florin Nita, a plans la finalul meciului. "Cel mai mult m-a sustinut sotia, atat"Ce au zis germanii de portarul erou al Romaniei, Florin Nita"Nu cred ca diferenta pe care o arata Transfermarkt s-a aratat pe teren." Prima reactie a selectionerului Mirel Radoi dupa meciul nationalei cu GermaniaANALIZA In goana dupa hidrogen, "oxigenul" viitorului, Romania isi tine respiratiaCadou nesperat pentru un catel fara stapan.dupa ce a sterpelit de 5 ori un unicorn de plus ...citeste mai departe despre " Cati bani au imprumutat romanii, in 2020, de la banci si pentru ce au luat credite " pe Ziare.com