Pandemia de COVID-19 va provoca o "zombificare" de lunga durata a economiilor dezvoltate (raport)

Agathe Demarais, director pentru estimaril globale la Economist Intelligence Unit, a sugerat ca trasaturile de "zombi" asociate anterior economiei japoneze, respectiv "crestere lenta, inflatie scazuta si datorii mari, vor deveni un fapt obisnuit la nivel economiilor avansate", in urma pandemiei.Demarais afirma in raport ca inainte de epidemia de coronavirus Japonia era considerata "o ciudatenie economica".Prabusirea economiei Japoniei, dupa spargerea unei bule speculative pe piata bursiera si cea imobiliara, a a fost urmata de "un deceniu pierdut", cu crestere economica slaba in perioada 1991-2001, a scris Demarais in raport.Incercarea guvernului japonez de a sustine activitatea economica prin stimulare fiscala a esuat, a spus ea. Raportul intre datoriei publica si produsul intern brut a urcat la 240%, iar inflatia a ramas scazuta.Ca urmare a epidemiei de coronavirus, caracteristicile de crestere lenta, inflatie scazuta si niveluri ridicate ale datoriilor ar deveni acum un fapt obisnuit in randul economiilor avansate, in deceniile urmatoare, a spus Demarais."Pandemia s-ar putea sa nu dureze dupa gasirea unui vaccin. Cu toate acestea, zombificarea post-coronavirus a economiilor avansate pare ca se va mentine", a afirmat aceasta in raport.Tarile din G20 au anuntat programe de stimulare in valoare de aproximativ 11 mii de miliarde de dolari, suma echivalenta cu valoarea cumulata a economiilor japoneza, germana si francezaRaportul datorie publica/ PIB va creste la aproximativ 140% din PIB in toate economiile dezvoltate, anticipeaza Demarais.Anterior, acest lucru ar fi provocat ingrijorari provind declansarea unor crize ale datoriilor publice, insa de data aceasta bancile centrale au finantat si au permis implementarea pachetelor de stimulare.Si, intrucat inflatia ramane scazuta, aceasta datorie publica "se va eroda in timp si, in mod esential, nu va costa practic nimic la rambursare", a spus Demarais.Pe de alta parte, o accelerare neasteptata a inflatiei ar reprezenta "un risc semnificativ", deoarece bancile centrale ar fi fortate sa creasca ratele dobanzii, iar costul imprumuturilor guvernamentale ar putea "sa scape de sub control".