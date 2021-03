Raport INS: Costurile cu salariatii au crescut in ultima parte a anului trecut in toate activitatile economice

Conform raportului, in ultimele 3 luni ale anului trecut (fata de trimestrul III 2020), costurile orare ale angajatorilor cu salariatii au crescut la majoritatea activitatilor economice, au transmis vineri oficialii Institutului National de Statistica, conform Hotnews.ro.Cele mai semnificative cresteri au fost in activitati de spectacole, culturale si recreative (14,54%), hoteluri si restaurante (14,06%), constructii (10,56%) si tranzactii imobiliare (10,04%).Un sfert din salariile din sectorul public sunt reprezentate de sporuri. Florin Citu: "Aceste sporuri sunt date doar pentru ca apari la locul de munca"Cea mai mare scadere a costului orar al fortei de munca (in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare) s-a inregistrat in invatamant (-27,15%), ca urmare a cresterii timpului efectiv lucrat fata de trimestrul precedent (fenomen caracteristic acestei activitati in trimestrul al IV-lea al fiecarui an, cauzat de reinceperea anului scolar).Salarii inghetate: Cat castiga angajatii din Ministerul Muncii sau Casa de Pensii. Cu sporuri, functiile de conducere ajung la 10.000 de lei lunarLa o distanta considerabila, cu scaderi ale costului orar al fortei de munca (in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare) s-au situat administratia publica (-3,43%), respectiv productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (-1,04%).Fata de trimestrul anterior, componenta cheltuielilor directe (salariale) cu forta de munca a crescut cu 2,56%, iar cea a cheltuielilor indirecte (non-salariale) cu 3,66%.Citeste si:O altfel de revista a presei. Cele mai importante stiri din 4 martie 2021Cazul socant petrecut in Bucuresti: doi cetateni, tarati de politisti la marginea Capitalei si batuti cu salbaticie. La final, un agent a urinat peste o victima"Minune" birocratica la podul suspendat peste Dunare. "Am facut astazi un pas mare pentru evitarea scenariului negativ"La 50 de ani, Loredana Groza se pregateste pentru un meci cu Simona Halep. "Avantaj Lori. C-asa-i in tenis"Cum "a subtiat" administratia Firea patrimoniul Bucurestiului cu miliarde de lei. Lista manevrelor contabile facute din pix ...citeste mai departe despre " Raport INS: Costurile cu salariatii au crescut in ultima parte a anului trecut in toate activitatile economice " pe Ziare.com