Ministrul Energiei sustine ca facturile cu consumuri estimate reprezinta "o forma de escrocherie": "Se folosesc de banii oamenilor"

"Am primit mai multe sesizari de la oameni. Vreau sa trag un semnal de alarma (...) Exista anumiti furnizori care au si distributie, care am vazut ca trec consumuri estimate foarte mari. Punand consumuri estimate foarte mari, factura va veni mai mare. Practic, iau niste bani in avans pentru un consum care nu exista, se folosesc de bani oamenilor", a declarat, miercuri seara, ministrul Virgil Popescu, potrivit www.b1.ro.Ministrul cere ANRE si ANPC sa intervina"Ii rog pe cei de la ANRE si pe cei de la ANPC sa se verifice aceste lucruri. Nu se poate sa se incarce facturile romanilor pe consumuri estimate care nu au nicio legatura cu consumurile facute in anii precedenti, care ar trebui sa aprecieze ce a consumat clientul intr-o perioada asemanatoare. Este o forma de escrocherie, exista amenzi pentru asa ceva. Mi se pare ca este o inselatorie pe care distribuitorii cu furnizorii o practica", a mai declarat Virgil Popescu.Liberalizarea pieteiMinistrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat in 19 ianuarie 2021 ca ultimul ordin al ANRE referitor la liberalizarea de pe piata energiei va prelungi contractele clientilor cu sase luni, iar furnizorii vor putea acorda discount la pretul concurential.Virgil Popescu a explicat intr-o postare publica faptul ca facturile vor fi mai mici inca din luna ianuarie, fara ca vreo persoana sa fie nevoita sa stea la cozi la ghiseu pentru a schimba contractul de energie electrica.Conform ministrului Energiei, ANRE va prelungi pana in data de 30 iunie 2021 perioada pentru incheierea unui contract pe piata libera a energiei, potrivit unui proiect de ordin pus vineri in dezbatere publica. Proiectul prevede ca "toata lumea trece in piata serviciului universal, dar furnizorii pot acorda discount la pretul concurential, adica factura sa fie mai mica luna de luna, indiferent daca clientul incheie contract cu el, se muta sau nu".