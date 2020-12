Potrivit Transelectrica , consumul de energie electrica inregistrat marti a fost de 9.389 MW, reprezentand cel mai mare nivel din acest an. La nivelul municipiului Bucuresti, consumul a atins 1.400 MW.De asemenea, valoarea inregistrata marti la nivel national depaseste consumul maxim instantaneu din decembrie 2019, respectiv 9.154 MW, se arata intr-un comunicat Transelectrica."Chiar daca in perioada pandemiei s-a remarcat o scadere generala a consumului de energie electrica la nivel national, incepand cu luna noiembrie 2020, s-a inregistrat o crestere de consum", arata reprezentantii Transelectrica.In istoricul ultimilor cinci ani, cel mai mare consum instantaneu de energie electrica a fost consemnat in luna ianuarie 2017, avand o valoare de 9.930 MW.Citeste si:Se intrerupe alimentarea cu energie electrica in mai multe zone din Bucuresti, Ilfov si GiurgiuPROIECT Ministerul Economiei: 60% din parcul auto al Romaniei ar urma sa aiba o forma de propulsie electrica in anul 2050 ...citeste mai departe despre " Consumul de electricitate in Romania a atins marti cel mai mare nivel din 2020 " pe Ziare.com