Consiliul Fiscal spune ca scenariul guvernului de scadere a PIB cu 1,9% e foarte optimist si atrage din nou atentia cu privire la majorarea pensiilor

Insa, avertizeaza Consiliul, in situatia unei contractii mai severe a activitatii economice, indicele ar putea depasi 10% din PIB."Rectificarea bugetara survine in conditiile anuntarii de catre Guvern a unor circumstante extraordinare determinate de pandemia provocata de virusul SARS-CoV-2. Consiliul Fiscal valideaza manifestarea acestor circumstante extraordinare si considera ca situatia curenta reclama realizarea unei rectificari bugetare care, pe de o parte, sa sprijine lupta contra pandemiei si, pe de alta parte, sa atenueze impactul economic si social al acesteia (...)Din judecarea datelor disponibile, Consiliul Fiscal considera ca scenariul macroeconomic fundamentat de Guvern, care este construit pe un declin al PIB real cu 1,9%, este foarte optimist (...) In baza cadrului macroeconomic asumat de Guvern, Consiliul Fiscal evalueaza deficitul bugetar al anului curent la circa 7,3% - 7,45% din PIB, fata de cel prognozat de Guvern de 6,7% din PIB.In conditiile celor doua scenarii suplimentare considerate, nivelul probabil al deficitului bugetar se situeaza intre 8,1% - 8,9% din PIB considerand o contractie de 4% - 6% a PIB real, ajungand pana la 9,9% - 10,4% din PIB in situatia unei contractii mai severe a activitatii economice, de 8% - 9% in termeni reali", sustine Consiliului Fiscal, in opinia de specialitate.In viziunea specialistilor in fiscalitate si pornind de la analizele Institutului National de Statistica ( INS ) privind impactul economic al pandemiei, de la referinta istorica a crizei economice anterioare ce a debutat in anul 2008 si de la alte date disponibile, "este prudent si necesar sa fie avute in vedere inca doua scenarii macroeconomice pentru anul curent: unul fundamentat pe o contractie a PIB real plasata in intervalul 4% - 6%, si un scenariu ce prevede o contractie mai severa a PIB, de 8% - 9%"."Nivelurile inalte ale deficitelor bugetare exercita o presiune mare asupra posibilitatii de finantare in contextul in care accesul la resurse pe pietele externe devine din ce in ce mai problematic - mai ales pentru economiile emergente. Potrivit estimarilor Consiliului Fiscal, necesarul de finantare al Romaniei se majoreaza de la circa 8,6% din PIB in anul 2019, la niveluri cuprinse intre 11% si 14,3% ...citeste mai departe despre " Consiliul Fiscal spune ca scenariul guvernului de scadere a PIB cu 1,9% e foarte optimist si atrage din nou atentia cu privire la majorarea pensiilor " pe Ziare.com