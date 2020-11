Consiliul Fiscal: Romania trebuie sa tina cont de o restructurare a cheltuielilor si o crestere a veniturilor

Acesta este de parere ca tara noastra trebuie sa inceapa corectia macroeconomica in 2021, care trebuie sa fie graduala, sa acopere 3-4 ani."Romania a pornit lupta contra Covid-19 cu un deficit structural mare - peste 4% din PIB , cel mai mare in UE - si deficit extern singular, cel mai mare in regiune - intre economiile emergente din UE. Deficitul bugetar in 2020 va fi peste 9% din PIB, in linie cu deficite in economii emergente din regiune, dar pornind de la handicapul mentionat, care a redus considerabil spatiul de manevra", a declarat Daniel Daianu.Potrivit lui, declinul PIB in 2020 va fi, probabil, spre 5% avand in vedere valul doi al pandemiei. "Desi regulile fiscale in UE sunt suspendate in 2020 si 2021 in Uniunea Europeana, noi trebuie sa initiem un proces de corectie macroeconomica", a afirmat Daianu.Romania va trebui sa inceapa o corectie macroeconomica in 2021."Am vazut si declaratia ministrului Finantelor ca se tinteste un deficit in 2021 de 7%, care nu este usor de atins, mai ales daca in executie, in anul acesta ne-am apropia de 10% din PIB, deficitul bugetar. Corectia macroeconomica trebuie sa fie graduala, sa acopere mai multi ani. Eu vorbesc aici despre 3-4 ani, pana in 2024, pentru ca o viteza prea mare ar reintroduce economia in recesiune. Avem nevoie de un program credibil de corectie pentru urmatorii 3-4 ani pentru a ne asigura si finantarea", a mai spus presedintele Consiliului Fiscal.Daianu crede ca cu un program credibil, nu am avea nevoie de un acord cu Fondul Monetar International, iar corectia macroeconomica trebuie sa aiba in vedere atat restructurare de cheltuieli cat si venituri fiscale/bugetare in crestere."Este falsa teza ca nu pot fi marite veniturile fiscale/bugetare. Regimul fiscal trebuie sa fie transparent si echitabil. Toti cetatenii si firmele sa plateasca - sa se elimine portitele care fac regimul fiscal inechitabil. Sa nu se tolereze evaziunea fiscala, ca si optimizari fiscale incorecte, rente necuvenite", a mai spus seful Consiliului Fiscal. ...citeste mai departe despre " Consiliul Fiscal: Romania trebuie sa tina cont de o restructurare a cheltuielilor si o crestere a veniturilor " pe Ziare.com