Consilier prezidential: Criza-corona rascoleste preturile. Oportunitatile si riscurile Romaniei

"Cu economia de piata vom traversa starea de urgenta si, prin politici publice stimulative, tot cu economia de piata vom reusi sa ne redresam economic si sa mergem mai departe.Insa trebuie sa avem grija, cu atat mai mult in actuala stare de urgenta, ca economia de piata sa nu degenereze pe calea oportunismului si a hazardului moral. De aceea, avem nevoie de transparenta, decizii fundamentate si reguli clare pentru toata lumea, fie ca ne referim la schemele de sprijin, la somajul tehnic sau accesul la fondurile publice", a scris Marinescu pe site-ul sau.El sustine ca, dupa aceasta criza provocata de noul coronavirus, economia se va redresa mai devreme sau mai tarziu, in functie de gradul sau de flexibilitate si de eficienta masurilor de relansare economica.Potrivit FMI , economia globala va scadea cu 3% in 2020Marinescu aminteste ca, potrivit FMI, economia globala va scadea cu 3% in 2020, in conditiile in care majoritatea economiilor lumii vor evolua in teritoriu negativ, in ciuda masurilor active anuntate sau pe care guvernele deja le-au adoptat.In acest context, el arata ca trebuie sustinut modul echilibrat in care autoritatile romane s-au raportat la mecanismele pietei, cu preocuparea generala de a nu interveni agresiv in functionarea acestora."Economia nu trebuie orientata pe contrasens fata de legile cererii si ofertei, nici macar in starea de urgenta, mai ales atunci cand intreprinzatorii arata eforturi de solidaritate", a mai scris consilierul prezidential.El apreciaza faptul ca unele firme cu capital romanesc au ales sa produca masti de protectie, combinezoane si alte echipamente medicale.Potrivit acestuia, in contextul crizei, trebuie cautate oportunitatile, subliniind ca vor exista cu "duiumul". El da drept exemplu faptul ca prin diverse scheme de sprijin si investitii pot fi alese pentru a fi sustinute strategic anumite sectoare pentru reducerea dependentei de unele importuri."Este important (...) sa obtinem un echilibru fezabil intre solutiile nationale si beneficiile comertului liber pe plan international", avertizeaza Marinescu.