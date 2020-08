Conditiile de deschidere a restaurantelor, de la 1 septembrie. Masurile prevazute intr-un document al Ministerului Economiei

Ordinul va intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial. Proiectul cuprinde masuri care trebuie luate de patronii restaurantelor inainte si dupa deschiderea localurilor, cele dinainte privind masuri organizatorice, inclusiv trierea angajatilor si instruirea lor.Pe langa masurile de igiena, masurile dupa deschidere administratorii restaurantelor trebuie sa:- stabilesc circuite cu sens unic daca este posibil, ce trebuie parcurse de clienti in unitatile de alimentatie publica, astfel incat sa se minimizeze contactele intre clienti (exemplu: inspre si dinspre toaleta);- portul mastii de catre clienti este obligatoriu in cazul deplasarii in zonele comune ale unitatii de alimentatie publica;- se interzice transferul meniurilor, solnitelor, olivierelor si al altor obiecte de pe o masa pe alta. Acestea vor fi dezinfectate dupa plecarea clientilor de la o masa si, unde este posibil, se vor folosi meniuri de unica folosinta;- se interzice consumul de produse stand in picioare, pentru a minimiza circulatia clientilor in interiorul unitatii;- se interzice consumul de alimente/bauturi la scaunele situate la bar si se limiteaza interactiunea persoanelor stand in picioare- se interzic activitatile de divertisment (dans) in cadrul unitatii de alimentatie publicah) in unitatile cu plata la casa de marcat se vor instala panouri de protectie din plexiglas;- va fi incurajata plata cu cardul, fie la casa, fie catre personalul de servire;- se asigura ca normele de distantare fizica sunt aplicate in mod eficace si ca se evita pe cat posibil interactiunea fizica cu si intre clienti; se stabileste un numar de maximum 6 clienti care pot ocupa o masa, exceptie de la aceasta regula fac membrii de familie;- se asigura respectarea distantei intre ocupantii meselor alaturate prin amplasarea meselor pe principiul "o masa ocupata, una libera";- in functie de amplasarea meselor si cu respectarea prevederilor prezentei norme, se va stabili numarul maxim de locuri care pot fi ocupate in cadrul unitatii de alimentatie publica; acest numar va fi afisat intr-un loc vizibil, la intrarea in unitatea de alimentatie publica;- ocuparea locurilor se va face cu rezervare anterioara ...citeste mai departe despre " Conditiile de deschidere a restaurantelor, de la 1 septembrie. Masurile prevazute intr-un document al Ministerului Economiei " pe Ziare.com