"Pentru selectia membrilor Consiliului de Supraveghere si a membrilor Directoratului, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016, societatea Complexul Energetic Oltenia a organizat proceduri de achizitie a serviciilor unei firme specializate pentru identificarea si recrutarea de personal de conducere, cu respectarea legislatiei aplicabile in domeniul achizitiilor publice.In urma derularii si atribuirii procedurilor de achizitie, societatea Complexul Energetic Oltenia a incheiat contracte de servicii cu SC Fox Management Consultants SRL avand ca obiecte servicii de recrutare de personal in vederea selectiei membrilor Consiliului de Supraveghere al societatii Complexul Energetic Oltenia si servicii de recrutare de personal in vederea selectiei membrilor directoratului societatii Complexul Energetic Oltenia, in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016", a informat compania de stat.Intre Societatea Complexul Energetic Oltenia si SC Fox Management Consultants SRL nu au mai existat relatii contractuale pana in prezent, precizeaza compania.Complexul Energetic Oltenia este al doilea jucator de pe piata locala a energiei electrice, cu o cota de piata de 22%.Complexul Energetic Oltenia are in componenta sa cinci termocentrale si noua cariere miniere.Citeste si:Finantare americana nerambursabila de peste 1,2 milioane de dolari pentru Nuclearelectrica . La ce vor fi folositi banii de catre compania romaneasca ...citeste mai departe despre " Complexul Energetic Oltenia a incheiat un contract cu o firma privata pentru selectia conducerii companiei " pe Ziare.com