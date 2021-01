Consiliul Concurentei si Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) au decis ca cele doua platforme pentru compararea ofertelor (gaze naturale si energie electrica) sa poata fi accesate si de pe site-ul autoritatii de concurenta, datele si informatiile din aplicatie fiind furnizate de ANRE, scrie HotNews.ro.Decizia a fost luata dupa ce comparatorul de tarife realizat de ANRE a functionat mai greu in ultimele zile, dupa ce a fost accesat de multi consumatori casnici pentru a analiza ofertele furnizorilor, In contextul liberalizarii pietei de energie electrica.Prevederile noului ordin emis de ANRE miercuri, 20 ianuarie, pentru a gestiona problema liberalizarii pietei de energie, mai mult ii incurca pe consumatori si lasa multe probleme nerezolvate, a scris, pe Facebook , Razvan Nicolescu, expert in energie si fost presedinte al Agentiei Europene pentru Reglementare in Energie (ACER).Citeste si:Razvan Nicolescu, expert in piata de energie: "Noul ordin al ANRE mai mult ii incurca pe consumatori, decat ii ajuta"Precizarile ANRE privind liberalizarea pietei de energie electrica: "Clientii casnici au dreptul sa isi schimbe furnizorul pe tot parcursul anului 2021" ...citeste mai departe despre " Comparatoare de preturi pentru energie electrica si gaze sunt disponibile in premiera pe site-ul Consiliului Concurentei " pe Ziare.com