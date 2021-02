Compania municipala pe care nici Firea n-a mai vrut-o. Bugetul de milioane de lei era tocat doar pe salarii

Surse din interiorul companiei au declarat pentru Ziare.com ca aceasta este prima companie care se desfiinteaza pentru ca nu are nici activitate si nici datorii."Ni s-a spus ca nici macar Firea, dupa ce a creat compania, nu o mai dorea la vremea respectiva. Compania nu mai era dorita pentru ca Primaria Bucuresti are si Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic si are si o Directie de Cultura si Turism. Aveam si un portal, dar nu era cine stie ce: visitbucharest.ro si o pagina de Facebook. Dar acestea sunt inchise pentru ca in ultimele luni nu am mai avut bani nici macar de internet", ne-au declarat surse din companie.Potrivit acestora, CMTB nu are decat un punct de informare deschis, in 4 ani de la infiintare, si acela a fost inaugurat anul trecut."Am mai cumparat inca trei spatii, dar acum o sa le preia probabil primaria. Avem spatii, in Otopeni, Gara de Nord, unul pe Calea Victoriei si cel de langa primarie care a fost inaugurat", ne-au spus sursele.Nu au taiat nici o factura in 2020Liberalii au acuzat conducerea companiei ca aceasta, pe parcursul anului 2020, nu a taiat nici macar o factura sa-si justifice activitatea."Cum sa tai factura in criza? Si mai mult, Compania Turistica trebuia sa primeasca bani de la primarie ca sa promoveze turismul si Bucurestiul nu sa faca agentie de turism si sa taie facturi. Noi trebuia sa taiem facturi la Primarie pentru ca primeam bani, si apoi sa raspundem cu capul pe proiecte. Ei, de fapt, ne reproseaza ca nu am avut incasari", spune angajatul CMTB.Acesta este de parere ca, din start, compania a fost conceputa gresit."Primaria ne cerea sa facem profit, in conditiile in care noi eram axati pe promovare, dar nu aveam buget. S-a marsat foarte mult pe profit, dar nu stiam ce activitate avem propriu-zis pentru ca noi trebuia sa promovam municipalitatea. Banii trebuiau sa vina din taxa hoteliera, proiecte si de la Primarie. Legat de taxa hoteliera va trebui sa-i intrebati pe cei din Primarie unde s-au dus acei bani pentru ca la noi nu au ajuns", afirma angajatul.Planuri multe, dar pe hartie prafuita prin sertarele PrimarieiPotrivit lui, ce ...citeste mai departe despre " Compania municipala pe care nici Firea n-a mai vrut-o. Bugetul de milioane de lei era tocat doar pe salarii " pe Ziare.com