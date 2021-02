Comisia Europeana vrea sa prelungeasca cu 10 ani sistemul de roaming gratuit

Acesta va asigura, de asemenea, servicii de roaming imbunatatite pentru persoanele care calatoresc.De exemplu, consumatorii vor avea dreptul ca atunci cand se afla in strainatate sa beneficieze de aceeasi calitate si viteza a conexiunii la reteaua mobila ca si in tara lor, daca sunt disponibile retele echivalente. Noile norme vor asigura, de asemenea, un acces eficient la serviciile de urgenta, inclusiv prin sporirea gradului de informare in legatura cu modalitatile alternative de acces pentru persoanele cu handicap, si vor imbunatati cunostintele consumatorilor cu privire la posibilele costuri generate de utilizarea in roaming a serviciilor cu valoare adaugata, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene.Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru, jumatate dintre europenii care detin un telefon mobil au calatorit in alta tara din UE in ultimii doi ani. Datorita actualului Regulament privind roamingul, tarifele de roaming ale UE au fost eliminate la 15 iunie 2017 si, de atunci, aproape 170 de milioane de cetateni beneficiaza de roaming gratuit si pot ramane conectati cand calatoresc in cadrul pietei unice.Utilizarea serviciilor de date in roaming a crescut de 17 ori in vara anului 2019, comparativ cu vara dinaintea eliminarii suprataxelor de roaming (vara anului 2016). Cresterea rapida si masiva a traficului in roaming incepand din iunie 2017 arata ca eliminarea tarifelor de roaming a permis valorificarea cererii latente de servicii mobile a consumatorilor care calatoresc in cele 27 de state membre ale UE, precum si in Islanda, Liechtenstein si Norvegia.Normele actuale expira la 30 iunie 2022, iar conditiile de pe piata telecomunicatiilor mobile nu sunt inca favorabile unor servicii sustenabile de roaming la preturile de pe piata nationala pentru toate intreprinderile si clientii care calatoresc in UE. Prin urmare, este important ca normele sa fie prelungite, noteaza Comisia Europeana.Conform celor mai recente date Eurobarometru,cand au calatorit in alta tara din UE, 33 % dintre cetateni declara ca au avut o viteza mai scazuta a internetului mobil decat in tara lor de domiciliu, iar 28 % ca standardul de retea era mai redus decat in tara lor de ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana vrea sa prelungeasca cu 10 ani sistemul de roaming gratuit " pe Ziare.com