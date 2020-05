Comisia Europeana: Scaderea economica a Romaniei va fi de 6% in 2020: E un soc fara precedent de la Marea Depresiune

Raportul arata insa ca o pandemie mai severa si mai indelungata decat se preconizeaza in prezent ar putea duce la o scadere a PIB in statele membre mult mai mare decat cea estimata in scenariul de referinta pe care se bazeaza actualele previziuni."Pandemia de coronavirus reprezinta un soc major pentru economii, in UE si la nivel mondial, cu consecinte foarte grave din punct de vedere socioeconomic.In ciuda raspunsului politic rapid si amplu, atat la nivelul UE, cat si la nivel national, economia UE va cunoaste anul acesta o recesiune de proportii istorice.Potrivit previziunilor economice din primavara anului 2020, in Romania, PIB va scadea cu 6% in 2020, urmand sa creasca cu 4,2% in anul 2021", arata un comunicat emis de CE.Inflatia va atinge valoarea de 2,5% in cursul anului 2020, fiind urmata de un procent de 3,1% in 2021, in timp ce rata somajului va ajunge la 6,5% in 2020 si la 5,4% in 2021. Zona euro , picaj de 7,7%Economia zonei euro va inregistra o contractie record de 7,7%, urmand ca in 2021 sa cunoasca o crestere de 6,3%, in timp ce economia Uniunii Europene (UE) va scadea cu 7,4% in 2020, dar va creste cu aproximativ 6% in 2021.Previziunile in materie de crestere pentru UE si zona euro au fost revizuite in sens negativ cu aproximativ noua puncte procentuale fata de cele din toamna anului 2019."Socul resimtit de economia UE este simetric prin faptul ca pandemia a lovit toate statele membre, insa atat scaderea productiei in 2020, cat si capacitatea de redresare in 2021 urmeaza sa varieze considerabil de la o tara la alta.Redresarea economica a fiecarui stat membru va depinde nu numai de evolutia pandemiei in tara respectiva, ci si de structura economiei si de capacitatea de reactie prin politici des stabilizare", arata previziunile CE.Avand in vedere interdependenta economiilor din UE, dinamica redresarii din fiecare stat membru va afecta in acelasi timp si capacitatea de redresare a altor state membre."In aceasta etapa, nu putem decat sa masuram cu aproximatie amploarea si gravitatea socului provocat de coronavirus asupra economiilor noastre. Consecintele imediate vor fi mult mai grave pentru economia mondiala decat cele ale crizei financiare, insa amploarea impactului va depinde de evolutia pandemiei, de capacitatea noastra de a rela ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana: Scaderea economica a Romaniei va fi de 6% in 2020: E un soc fara precedent de la Marea Depresiune " pe Ziare.com