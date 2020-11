Mai mult, Comisia Europeana anticipeaza o scadere economica mai mare pentru acest an si o revenire mai slaba pentru 2021.Comisia recomanda analiza dezechilibrelor macroeconomice pentru 12 state membre, intre care si Romania, care au inregistrat deficite excesive inca din februarie 2020.Comisia Europeana estimeaza in prognoza de toamna ca tara noastra va inregistra un deficit bugetar de 10,3% din PIB anul acesta, peste cel estimat astazi de Ministerul de Finantelor (9,1% din PIB), diferenta fiind de peste 2 miliarde de euro, scrie biziday.ro.Totodata, Comisia prognozeaza ca economia romaneasca se va contracta anul acesta cu 5,2%, urmand ca anul viitoare sa creasca cu 3,3%.Citeste si: Ministrul Finantelor anunta ca deficitul bugetar urca la 9,1% din PIB la rectificareDin aprilie 2020, Romania face obiectul procedurii de deficit excesiv (PDE), ca urmare a incalcarii in 2019 a pragului privind deficitul maxim prevazut in tratat.Raportul recomanda elaborarea de bilanturi aprofundate care sa identifice si sa evalueze gravitatea posibilelor dezechilibre macroeconomice pentru cele 12 state membre care au fost deja identificate ca inregistrand dezechilibre sau dezechilibre excesive in februarie 2020. Acestea sunt Croatia, Cipru, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Tarile de Jos, Portugalia, Romania, Spania si Suedia.Comisia Europeana si-a prezentat astazi pachetul de politica economica de toamna.Citeste si:Rectificarea bugetara. Cum se impart banii intre ministere. Cine sunt perdantii si cine va avea bani mai multiFlorin Citu, despre pensii: Nu am un procent pe care sa il pot avansa, dar vor creste in fiecare an in urmatoarea perioada ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana: Romania va inregistra un deficit de 10,3% din PIB in 2020 " pe Ziare.com