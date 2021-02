Comisia Europeana estimeaza pentru Romania o crestere economica de 3,8% in 2021 si de 4% in 2022

Premierul Florin Citu considera ca, in baza acestor date, "avem motive sa fim increzatori in relansarea economiei romanesti", intrucat premisele exista."Vesti incurajatoare de la Comisia Europeana privind evolutia economica a Romaniei dupa criza provocata de pandemia COVID-19. Avem motive sa fim increzatori in relansarea economiei romanesti. Premisele exista. Sunt confirmate de previziunile economice din iarna ale Comisiei Europene, publicate astazi In cazul Romaniei, cresterea Produsului Intern Brut in 2021 este prognozata putin peste media Uniunii Europene, respectiv, la nivelul economiei zonei euro.Estimarea poate fi imbunatatita daca luam in considerare si cele peste 30 de miliarde de euro de care vom beneficia prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta", afirma prim-ministrul.Evolutia economiei RomanieiEl considera ca este un semnal bun pentru investitori."Evolutia in V care a caracterizat economiile europene in perioada pandemica va duce foarte curand si Romania pe panta ascendenta, odata cu ridicarea restrictiilor sanitare. Mentinerea politicii fiscale stimulative si cheltuirea responsabila si transparenta a banilor publici sunt sarcini asumate de catre Guvern, de aplicarea carora depinde revenirea economica a Romaniei dupa criza sanitara.Aceasta tema este o baza buna pentru discutiile pe care le voi avea astazi si maine la Bruxelles cu inalti oficiali ai Uniunii Europene", afirma prim-ministrul.Premierul Florin Citu se afla de joi intr-o vizita de lucru la Bruxelles, avand programate intalniri cu presedintii Consiliului European Charles Michel, Comisiei Europene Ursula von der Leyen, si al Parlamentului European David Sassoli, precum si cu vicepresedintii executivi ai Comisiei Europene Frans Timmermans, Margrethe Vestager si Valdis Dombrovskis.De asemenea, prim-ministrul Florin Citu are programate intalniri oficiale cu comisarul european pentru transport, Adina Valean, si cu secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana .Agenda vizitei include si intrevederi cu reprezentanti ai grupurilor politice din cadrul Parlamentului European: liderul Grupului PPE, Manfred Weber, secretarul general al PPE, Antonio Lopez-Isturiz White, liderul Grupului RENE ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana estimeaza pentru Romania o crestere economica de 3,8% in 2021 si de 4% in 2022 " pe Ziare.com