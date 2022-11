Comisia Europeană anunță oficial prăbușirea economică a zonei euro în 2023. Ce se va întâmpla în România

România va avea în 2023 o creștere economică anuală de 1,8%, după performanța remarcabilă de 5,8% pe care o va înregistra în 2022.

În ciuda reducerii la o treime a avansului economic de anul viitor, țara noastră va avea una dintre cele mai bune evoluții economice în 2023, în cadrul grupului comunitar.

Prognoza economică de toamnă a Comisiei Europene, dată vineri publicității, anunță practic stagnarea economică a Uniunii Europene pentru anul viitor.

Germania intră în recesiune

În ceea ce privește evoluția economiei, România va fi depășită doar de Irlanda, cu 3,2% și Malta cu 2,8%, majoritatea celorlalte țări membre UE urmând să înregistreze în 2023 avansuri PIB subunitare sau în preajma procentului de 1%.

Germania, motorul economic al Uniunii Europene, va intra în recesiune, estimează Comisia Europeană, care prognozează o evoluție negativă de minus 0,6% în 2023 pentru cea mai puternică economie comunitară.

Tot pe minus vor fi la anul și Suedia, cu minus 0,6%, respectiv Letonia, cu minus 0,3%.

Celelalte economii europene puternice vor avea evoluții neconvingătoare, afectate de inflație, criza energetică și întreruperile din lanțurile de aprovizionare: Spania: plus 1%, Franța: plus 0,4%, Italia: plus 0,3%.

În zona euro, ca și în întregul bloc comunitar, avansul economic va fi nesemnificativ în 2023, de 0,3%, ceea ce, coroborat cu inflația care se va păstra la valori înalte, va aduce economia europeană într-o situație economică asimilată stagflației.

Pentru 2022, Comisia Europeană așteaptă un avans economic de 3,3% în UE și 3,2% pentru zona euro.

Inflația rămâne ridicată în 2023

Inflația, în schimb, este așteptată să crească până la 9,3% în 2022 – media anuală a UE, respectiv 8,5% pentru zona euro.

Anul viitor va aduce doar o ușoară scădere, până la 7% media europeană și 6,1% valoarea medie pentru zona euro.

România va păstra și la anul un avans al prețurilor superior mediei europene. Dacă în 2022 Comisia Europeană anunță o inflație anuală de 11,8% pentru țara noastră, ea se va păstra și la anul pe teritoriul valorilor de două cifre: inflație medie anuală de 10,2%.

Scade ponderea datoriei publice în PIB

"După o creștere puternică în 2022, economia României va încetini iar PIB-ul real va crește în următorii ani în jurul procentului de 2%, din cauza inflației ridicate, a condițiilor financiare mai stricte și a cererii externe slabe", se arată în prognoza economică de toamnă a Comisiei Europene.

