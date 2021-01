"Evolutiile sectoriale, precum si contractia mai ampla din sectorul agricol, la care se adauga si revenirea mai lenta la nivel international, au contribuit la revizuirea negativa a Produsului Intern Brut, care este estimat a atinge o valoare de 1040,8 miliarde lei in anul 2020 si o dinamica anuala de -4,4%", se mentioneaza in Nota privind evolutia principalilor indicatori macroeconomici din economia romaneasca in perioada 2020 - 2024.Aparitia celui de al doilea val al pandemiei si continuarea masurilor de distantare fizica in trimestrul IV au avut in plan economic, pentru anul 2020, un impact negativ mai amplu decat cel estimat initial asupra unor sectoare, cum ar fi serviciile prestate populatiei sau vanzarile de autoturisme, ceea ce a impus o diminuare mai pronuntata, cu 0,3 puncte procentuale a valorii adaugate brute pentru servicii.La acestea se adauga si scaderile mai ample de productie comunicate de INS pentru sectorul agricol, actuala prognoza a valorii adaugate brute fiind in acest caz inferioara cu 0,7 puncte procentuale. In acelasi timp, au fost reevaluate pozitiv pentru anul 2020 rezultatele din domeniul constructiilor, cu un plus de 1,1 puncte procentuale.In Prognoza pe termen mediu 2020 - 2024 - varianta de iarna 2021, CNSP estimeaza o scadere o consumului privat de 4%. Soldul balantei comerciale este estimat la 18,4 miliarde lei, iar cel al contului curent la 10,9 miliarde lei (deficit de 5% din PIB). Inflatia la finele anului este estimata la 2,6% si rata somajului la 3,5%.CITESTE SI:ANALIZA: Aurul, autoturismele electrice, energia, domeniile preferate de romani pentru investitii ...citeste mai departe despre " CNP: PIB-ul Romaniei, revizuit in scadere cu 17 miliarde de lei " pe Ziare.com