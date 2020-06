"Aceasta perspectiva negativa nu este responsabilitatea acestui guvern, dar ce va garantez eu: asa cum am reusit sa oprim aceasta retrogradare prin actiunile acestui guvern vom reveni la perspectiva 'stabil' cat mai curand.Tot ce vom face in perioada urmatoare va duce, veti vedea, la revenirea perspectivei 'stabil' pentru Romania la toate agentiile de rating. Acesta este primul pas in directia corecta", a spus Citu, la Palatul Victoria.Citeste si:S&P mentine ratingul de tara al Romaniei, cu perspectiva negativa. Reactia lui CituPSD: Eficienta guvernarii PSD - motivul pentru care Standard&Poor's a ''pasuit'' retrogradarea Guvernului PNL ...citeste mai departe despre " Citu: Vom reveni la perspectiva ''stabil'' cat mai curand " pe Ziare.com