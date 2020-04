Citu: Va spun ca autostrada Sibiu-Pitesti se face anul acesta, se va inchide magistrala de metrou catre Drumul Taberei

"Noi nu am oprit niciun santier in Romania. In al doilea rand, rectificarea bugetara este prima pe care o tin eu minte care nu ia bani de la Ministerul Transporturilor . Din contra, am suplimentat veniturile la Ministerul Transporturilor cu 135 de milioane de lei. Vom suplimenta, daca este nevoie, si la rectificarea bugetara urmatoare.Sunt optimist: am vazut ca economia performeaza mai bine decat ma asteptam. Dupa primele zile cand s-a oprit totul, a parut ca o sa fie un soc mult mai puternic. M-am uitat si la venituri si va spun ca avem rezultate bune, dupa ce am discutat cu companiile care functioneaza astazi si au inceput sa plateasca.Lucrurile arata OK. Presiunea pe buget este mare, dar nu atat de mare. Statul isi plateste facturile, iar in martie am platit 4 miliarde de lei rambursari de TVA.Va spun ca Sibiu-Pitesti se face anul acesta, se va inchide magistrala de metrou catre Drumul Taberei, extinderea Aeroportului Otopeni sper sa inceapa anul acesta, studii de fezabilitate la acel drum de ocolire la Comarnic", a spus ministrul de resort, joi seara, la TVR 1.Ministrul Transporturilor: 30 iunie ramane un termen asumat pentru magistrala de metrou Drumul Taberei-EroilorAcesta a mentionat totodata ca, in privinta imprumuturilor, statul efectueaza aceste operatiuni pentru a se asigura ca plateste la timp pensii, salarii, facturi, dar si pentru a mentine investitiile in economie."E un semn foarte bun (ca bancile cumpara - n.red.). Astazi, toate tarile din lume cauta finantari pentru deficite care s-au dublat, s-au triplat, depinde de la o tara la alta. Reusim cu fiecare licitatie sa ne finantam. De fiecare data imprumutam putin mai mult decat avem nevoie, iar asta inseamna ca este apetit pentru Romania, exista incredere in masurile acestui guvern.Romania a fost printre primele tari care a venit cu masuri proactive si pentru momentul crizei, dar si cu masuri care vor avea efecte in perioada urmatoare. Este important sa ne imprumutam, pentru ca prin imprumuturi ne asiguram ca facem plata la timp a pensiilor, salariilor, facturilor, mentinem investitiile in economie.Avem nevoie de aceasta finantare", a subliniat oficialul.Acelasi ministru Citu spunea cu o zi in urma ca va fi o pr ...citeste mai departe despre " Citu: Va spun ca autostrada Sibiu-Pitesti se face anul acesta, se va inchide magistrala de metrou catre Drumul Taberei " pe Ziare.com