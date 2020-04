Citu spune ca statul ar putea deveni actionar in unele firme private, ca ajutor in criza

"Ma uit la masuri care sunt folosite in tari ca Elvetia, cele care au trecut de criza din 2008. Ce probleme au companiile in perioada de criza? Multe dintre ele nu mai sunt bancabile. Indicatorii se inrautatesc si nicio banca nu mai vrea sa iti dea imprumut, Cum ajutam aceste companii? Poti sa le ajuti cu imprumut, cu garantii, cu subventii sau sa mergi ca partener o perioada in sensul de a cumpara, de a investi, de a da cu imprumut, care se poate converti in actiuni in viitor.Este o masura pe care am vazut-o in SUA, Anglia, care ajuta companiile sa treaca peste aceasta perioada. Statul aduce langa companie bonitatea statului, garantia statului, dar nu numai printr-un instrument, ci faptul ca intra in actionariat. Este o masura care poate fi folosita si o masura la care ma gandesc. In SUA, cand statul da imprumuturi unor start-up-uri merge pe acest principiu, partener, si daca iese profitabil amandoi castigam, daca nu, pierdem amandoi", a declarat, duminica seara, ministrul Finantelor, la Digi 24.El sustine ca vehicul prin care se va face acest lucru nu este construit, deoarece in prezent lucreaza cu institutii internationale care au mai facut acest lucru, inclusiv in Romania, pentru obtinerea unor plafoane cat mai mari. "Nu este ceva la care lucrez eu singur ci cu institutii internationale care au facut asta chiar si in Romania. In prezent, eu negociez plafoane cat mari la garantii cu toate aceste institutii.Nu ar trebui sa fie o limita deocamdata, ar trebui sa fie un plafon cat mai mare si pe urma vedem cum se duc acesti bani, in functie de proiecte. Vor fi mult mai sofisticate produsele pentru acele companiile mari care au si departamente sofisticate, iar pentru IMM-uri va fi IMM Invest", a explicat Citu.Aceasta face parte din masurile pregatite sa faca tranzitia dupa ce va inceta masura somajului tehnic, ministrul precizand ca se lucreaza la un program similar cu IMM Invest, dar pentru companiile mari."Similar cu acest IMM Invest am facut un produs pe care acum il revizuiesc la Eximbank , tot cu subventionare de dobanzi, tot cu garantii ale creditului de la stat, dar pentru companii mari, care au nevoie de capital de lucru si au nevoie sa investeasca", a subliniat oficialul MFP.El a mentionat ca dupa ce va trece criza din sanatat ...citeste mai departe despre " Citu spune ca statul ar putea deveni actionar in unele firme private, ca ajutor in criza " pe Ziare.com