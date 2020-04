Citu: Inrautatirea perspectivei este un avertisment clar dat de Fitch populistilor din Parlament

"Agentia de rating Fitch A PASTRAT rating-ul Romaniei dar a scazut perspectiva. In conditiile crizei prin care trece astazi economia globala PASTRAREA rating-ului arata INCREDEREA pe care o are agentia de rating in masurile luate de acest guvern. Inrautatirea perspectivei este un AVERTISMENT CLAR dat de agentia de rating populistilor din Parlament. In comunicat Fitch confirma ceea ce am spus. Este usor sa faci un deficit mare pe hartie dar problemele pot aparea la finantare daca deficitul este crescut fara sa se prezinte sursele de finantare", afirma Citu intr-o postare pe Facebook El subliniaza ca de aceea a spus mereu ca cel mai periculos lucru pentru stabilitatea economica a Romaniei in aceste momente este populismul manifestat in Parlament de initiative legislative votate de toate partidele de opozitie."Proiecte care fara nicio fundamentare REDUC veniturile si CRESC cheltuielile bugetului de stat. Niciunul din aceste proiecte nu spune de unde vine finantarea pentru un deficit mai mare. Sunt intitiative legislative care tranzactioneaza in cel mai cinic mod sanatatea romanilor si stabilitatea economica pe cateva voturi. Iar agentia de rating ii SANCTIONEAZA pe acesti populisti cinici din Parlamentul Romaniei", declara ministrul.Citu precizeaza ca are grija ca plata tuturor cheltuielilor bugetului general consolidat sa se faca la timp."Sunt in fiecare zi in discutie cu actorii de pe pietele financiare pentru a ma asigura ca finantam deficitul bugetar la cele mai bune costuri in contextul economic actual. Orice crestere nefundamentata a deficitului bugetar poate pune in pericol acest ehilibru. In acelasi timp agentia de rating confirma si scenariul de revenire al economiei in V", mai remarca el.Agentia de evaluare financiara Fitch a anuntat ca a inrautatit de la "stabila" la "negativa" perspectiva asupra ratingului de credit al statului roman si a reconfirmat totodata calificativul "BBB-" aferent datoriei guvernamentale romanesti pe termen lung in valuta, fapt care mentine obligatiunile de stat ale Romaniei in categoria celor recomandate pentru investitii. ...citeste mai departe despre " Citu: Inrautatirea perspectivei este un avertisment clar dat de Fitch populistilor din Parlament " pe Ziare.com