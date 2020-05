Citu: Este foarte greu sa faci reforma in sectorul public. Stie sa foloseasca legislatia pentru a se acoperi

"In perioada de criza am sustinut decizia de a nu lua masuri pentru sectorul bugetar pentru ca administratia publica era cea cu care administram situatia. Reforma in sectorul public continua. La Ministerul Finantelor Publice am inceput o reorganizare care inseamna si reduceri de posturi de conducere, dar este complicat in conditiile in care, si aici am o critica pentru sectorul bugetar, stiu foarte bine sa foloseasca legislatia pentru a se acoperi.Este foarte greu sa faci reforma in sectorul public astazi. De fiecare data cand cineva nu isi face treaba in sectorul bugetar si incerci sa ii dai o sanctiune intra in concediu medical automat. Si nu poti sa faci nimic. In sectorul privat nu se intampla asa ceva", a declarat, luni seara, Florin Citu, la Romania TV.El a precizat, in context, ca informatizarea este singurul mod de a face reforma care sa aiba efecte pe termen lung, iar masurile care ar fi fost luate pe perioada starii de urgenta nu ar fi avut un impact mare pentru buget."Reforma continua in sectorul public si prin informatizare este singurul mod de a face reforma care sa aiba efecte pe termen lung si care sa ne dea un sistem public suplu si eficient. Acest Guvern a inceput cu 16 ministere, deci am dat semnalul de la inceput si nu ne oprim. Masurile pe care le-am fi luat in perioada de stare de urgenta ar fi fost poate unele care nu ar fi avut un impact asa de mare pentru buget.Ceea ce facem prin informatizarea sistemului public si prin reorganizarea ministerelor eu si colegii mei sunt masuri care au impact permanent, pe termen lung, si care reconfigureaza aparatul administrativ intr-un aparat suplu si eficient. Eu zic ca sunt mult mai bune aceste masuri decat sa fi dat ceva care pe termen scurt ar fi parut ok dar pe termen lung nu ar fi avut impactul pe care noi ni-l dorim", a subliniat seful de la Finante.Citeste si:Florin Citu: Nu va fi vorba de austeritate in sectorul bugetar. Nu se pune problema de taieri de salarii sau pensiiOrban anunta ca bugetarii nu mai intra in somaj tehnic: Nu mai e in actualitateOrban nu a decis daca-i trimite pe bugetari in somaj tehnic: Suntem intr-o analiza a nivelului de incarcare a fiecarui sectorCitu, despre somajul tehnic pentru bugetari: Am auzit discutia din spatiul public. Nu cred ca e momentul pentr ...citeste mai departe despre " Citu: Este foarte greu sa faci reforma in sectorul public. Stie sa foloseasca legislatia pentru a se acoperi " pe Ziare.com