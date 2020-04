Citu: Deficitul estimat este de 6,7% din PIB. Ministerul Sanatatii si cel al Muncii primesc bani in plus la rectificare

"Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza ca economia va avea o contractie de minus 1,9% si un deflator PIB de 4,9%. Asta inseamna o crestere generalizata a preturilor in economie si un PIB nominal de 1,08 miliarde de lei fata de 1,12 miliarde de lei cat am avut in vedere la bugetul initial.In aceste conditii, deficitul bugetului general consolidat creste de la 40,5 miliarde de lei la 72,5 miliarde de lei, ceea ce inseamna un deficit estimat pentru acest an de 6,7% din PIB. Din economia interna estimam ca vom incasa mai putin cu 23,2 miliarde lei, dar dupa discutiile cu CE estimam ca vom primi 3,8 miliarde lei", a spus Citu.In ceea ce priveste rectificarea bugetara ce va fi discutata in sedinta de Guvern de azi, Citu a afirmat ca ministerele Muncii si Sanatatii vor primi bani in plus."Este o rectificare bugetara ce vine mai devreme decat eram obisnuiti pentru ca a fost nevoie de unele masuri de sustinere a economiei. Pachetul care vine pentru sustinerea economiei, cumulat, are o valoare de aproape 3% din PIB.Vorbim de somaj tehnic, garantii pentru IMM Invest, ajutorul pentru profesii liberale, indemnizatii, concedii medicale, sanatate, ajutor pentru parinti, stimulente cadre medicale, plus facilitatile fiscale pentru companii. Toate acestea insumate duc la un pachet de 3% din PIB. 8 miliarde de lei vor merge la Ministerul Muncii, 3,8 miliarde de lei la Ministerul Sanatatii", a precizat ministrul de Finante.Potrivit acestuia, se vor majora si cheltuielile la fondul de rezerva pentru a nu se mai face o noua rectificare bugetara in cazul in care mai este nevoie de bani."Cheltuielile la fondul de rezerva se majoreaza cu 3 miliarde lei. Pana la urmatoarea rectificare, in cazul in care avem nevoie de resurse pentru somaj tehnic suplimentar, sanatate, autoritati locale putem sa luam acesti bani, sa nu mai facem o rectificare bugetara", a spus ministrul.Florin Citu a subliniat ca guvernul pregateste si un alt pachet de masuri, pentru repornirea economiei si a precizat ca nu vor exista cresteri de taxe anul acesta.Citeste si:Virgil Popescu: Economia are o contractie cuprinsa intre 30% si 40%. Industria auto se pare ca isi revine ...citeste mai departe despre " Citu: Deficitul estimat este de 6,7% din PIB. Ministerul Sanatatii si cel al Muncii primesc bani in plus la rectificare " pe Ziare.com