Citu anunta ca pregateste motivatii fiscale pentru angajatorii bun-platnici si masuri pentru cei care lucreaza in mall-uri

"A fost o prima faza a crizei in care s-au injectat bani in economie in toate sectoarele. Intram in etapa a doua, si am intrat si cu IMM-Invest, dar si cu alte programe suplimentare unde eu cred ca trebuie sa alocam resursele in acele sectoare unde vedem un randament din ce in ce mai mare (...). Cred ca aceste resurse, o parte dintre ele, vor fi decontate la CE, sunt programe si vom avea un ghid clar in ce sectoare se pot duce.In acelasi timp, pregatesc motivatii fiscale pentru angajatori. Am cateva lucruri pentru bun-platnici, pentru ca trebuie sa-i stimulam pe cei care sunt bun-platnici in acest moment. Veti vedea in perioada urmatoare ca nu ne oprim aici. Mai avem cateva masuri care sa-i ajute. In acelasi timp, ne uitam la cateva masuri pentru cei care lucreaza in mall-uri, cateva idei, dar sunt si cateva mall-uri care nu au cerut chirie. Acolo sa vedem cum putem sa-i ajutam. Vor avea nevoie de repornire", a spus Citu, luni seara, la B1 TV.Potrivit acestuia, la ora actuala se cauta solutii pentru a-i tine in tara pe romanii care au revenit, iar in sectorul retail este nevoie de un numar de 10.000 de persoane."Cautam forta de munca calificata si voiam sa vina romanii in tara sa lucreze. Pana acum o luna si ceva aveam probleme cu forta de munca. Si acum in sectorul retail se cauta deja 10.000 de persoane. Companiile mari cauta acum 10.000 de persoane. In sectorul constructiilor, rezidential, unde o mare parte dintre romani lucrau in afara, acolo nu s-au inchis lucrurile si veti vedea ca vor continua.Premierul a spus foarte clar ca (autostrada - n.red.) Sibiu-Pitesti este un obiectiv principal, mai exista si extinderea la Aeroportul Otopeni, mai sunt cateva proiecte mari, unde vom avea nevoie de forta de munca. Extinderea in retail va avea nevoie de forta de munca. Cred ca aceasta este cea mai importanta provocare pentru acest guvern: sa gaseasca solutii pentru a-i tine in tara pe romanii care au revenit. Aici este provocarea. Au venit acum in tara, haideti sa facem ceva pentru ei, conditii pentru ca ei sa ramana aici! Cred ca vom reusi si acest lucru", a sustinut ministrul Finantelor.